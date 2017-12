Camel için bir şans daha...

Dünyanın her köşesinde saygı grupları tarafından şarkıları tekrar tekrar çalınan, Opeth ve Porcupine Tree grupları tarafından en büyük ilham kaynağı olarak gösterilen Camel’ın 23 Mayıs’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek 'Camel – Playing Moonmadness Plus Other Classic Tracks' konserinin biletleri, satışa çıktığı andan itibaren 24 saat içinde tükenmişti. Müzikseverlerin yoğun talebi üzerine Camel, 22 Mayıs Salı akşamı da Zorlu PSM sahnesinde olacak.

Zorlu PSM Ana Tiyatro’da gerçekleşecek konserin 105 ile 225 TL arasında değişen biletlerine 27 Aralık Çarşamba, saat 11.00’dan itibaren zorlupsm.com, biletix.com ve Zorlu PSM ana gişeden ulaşmak mümkün.

Andrew Latimer liderliğindeki efsanevi İngiliz progressive rock grubu Camel, 1971'de kuruldu. 14 stüdyo albümü, 14 single, çok sayıda derleme ve canlı albüm yayınladı. Caz, klasik müzik, Barok müzik, blues ve elektronik müziği bir araya getiren topluluk yıllar için kült seviyesine erişti ve kendine sadık bir hayran kitlesi yaratmayı başardı.

Başlangıçta Andrew Latimer, davulcu Andy Ward ve basçı Doug Ferguson’dan oluşan ve The Brew adlıyla kurulan grup, ilk olarak Phillip Goodhand-Tait’in arkasında çaldıkları “I Think I’ll Write a Song” albümünü çıkardı. Piyanist Peter Bardens’in gruba katılmasıyla Camel adını alan dörtlünün kendi adını taşıyan ilk albümü 1972 yılında yayınlandı.

Bu albümle istedikleri başarıyı yakalayamayan Camel, 1974 yılında daha sonra onları gelmiş geçmiş en iyi progressive rock listelerinde üst sıralara taşıyacak olan Mirage albümünü yayınladı. Mirage’ın yayınlanmasının ardından Amerika’da 3 aylık bir turneye çıkan topluluk, üçüncü albümlerini Paul Gallico’nun romanından ilham alarak “The Snow Goose” adıyla 1974 yılında piyasaya sürdü. Bu albüm Camel’ı kitlelere tanıtırken, müzik dünyasındaki yerini de sağlaştırmış oldu. İngiltere müzik listelerinde ilk 30'a giren albüm, senfonik rock için bir başyapıt olarak kabul edildi ve müzik basını tarafından yerlere göklere sığdırılamadı.

Camel'ın bir sonraki albümü "Moonmadness" (1976), grubun Amerika'da en çok dikkat çeken albümü oldu. 1977 yılında “Rain Dances”, 1978 yılında ise”Breathless” albümlerini yayınlayan grubun üyeleri de bu sırada değişmeye başladı.

Punk rock'ın ortaya çıkması ile birlikte Camel'ın da ait olduğu progressive rock türü hem satış hem de basın ilgisi açısından negatif olarak etkilendi ve 1979'daki 'I Can See Your House From Here' albümü öncekilerden daha az ilgi gördü. 1981’de Nude, 1982’de The Single Factor ve 1984’te Stationery Traveler’ı yayınlayan Camel, Latimer’in Amerika taşınması ile 1991 yılına kadar müzik hayatına ara verdi. Kurulduğu günden bu yana grubun tek daimi üyesi olan Latimer, 1991 yılında Camel Productions’ı kurdu ve 'Dust and Dreams'ı kendini özleyen hayranlarına armağan etti.

1996'da 'Harbor of Tears', 1999'da 'Rajaz' ve 2002'de 'A Nod and a Wink'ı çıkaran Latimer, derleme albümlerini 'Rainbows End: An Anthology 1973-1985' ismiyle 2010'da yayınladı ve bunu takiben 2013'de 'The Snow Goose'un yeni kaydı müzikseverlerle buluştu.