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    Camdan düşen çocuğu havada yakaladılar! İstanbul'da inanılmaz olay

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 12:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da evinin camından sarkarak düşen çocuk vatandaşlar tarafından havada yakalandı. Yüreklerin ağza geldiği o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul’da minik bir çocuk, evin açık olan camına çıkarak sarkmaya başladı. Çevrede durumu gören vatandaşlar minik çocuk için adeta seferber oldu. Bir yandan evin içerisindeki anne uyarılmaya çalışılırken, bir yandan da çevre evlerde asılı çamaşırlardan camın altına bir branda gerildi. Camda bir süre sarkan çocuğun annesi bir süre sonra durumu fark etti.

    ANNE KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ

    Evin bir diğer camına çıkan ve çocuğunun düşmek üzere olduğunu gören anne, hızla cama doğru koştu. Ancak bu sırada camdan iyice sarkmış olan çocuk, vatandaşların çığlıkları arasında aşağıya düştü. Camın hemen altında bekleyen duyarlı vatandaşlar, minik çocuğu yere düşmeden havada yakaladı. Yürekleri ağza getiren olay, minik çocuğun burnu bile kanamadan atlatıldı. Tüm yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.



    GÖRGÜ TANIĞI: BÜYÜK PANİK YAŞADIK

    Olay anını gören bir işyeri sahibi, yaşananları şöyle anlattı:

    “Dükkanda yemek yapıyordum, kızımla karşısında komşu oturuyorlardı. Çocuk pencerede deyip panik oldular, ayağa kalktılar. Bende dışarı çıktım, bir şey oldu sanıp. Güvenlikteki kişiler ve ofis çalışanları koştular hemen. Sonra buradaki arkadaşımız eve koştu, arkadan seslenip alsınlar diye ama yetişemedi. Güvenlikle birkaç kişi çarşaf gerdiler, çocuk kendini attı. 1.5-2 yaşlarında bir çocuktu. Biz seslenince herkes buraya koştu. Havada yakaladılar çocuğu, verilmiş sadakası varmış. Çok büyük panik yaşadık.”

     

    Etiketler: iSTANBUL , balkon , CEP TELEFONU , Görüntü , son dakika
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