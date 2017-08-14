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    Çamaşır asarken feci ölüm...

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 07:46Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 07:46

    İzmir'in Buca İlçesi’nde 4’üncü kattaki evininin balkonunda çamaşır asarken korkulukların kırılması sonucu boşluğa düşen 45 yaşındaki Sevcan Taneri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olay dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi 495 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yıkadığı çamaşırları asmak için balkona çıkan Sevcan Taneri, çamaşırları astığı sırada balkon korkulukları kırıldı.

    4 katlı apartmanın en üst katından park halindeki bir otomobilin üzerine düşen Taneri yaralandı. Annesinin düştüğünü gören 26 yaşındaki Onur Taneri’nin ’Annem düştü’ diye bağırması üzerine aşağıya inen talihsiz kadının kocası Mesut Taneri, eşini kanlar içinde bularak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Taneri’yi ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sevcan Taneri yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Sevcan Taneri’nin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı

    Öte yandan talihsiz kadının kocası Mesut Taneri, olayın sorumluları hakkında dava açacaklarını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Çamaşır asarken feci ölüm...

    Etiketler: İzmir , balkon , çamaşır
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