Cam işçilerinin bekleyişi sürüyor

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz İlçesi’nde bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası’ndan işten çıkarılan 90 işçinin, aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte önceki gün İstanbul’a başlattıkları yürüyüş, Kırklareli Valiliği tarafından yasaklandı.

Lüleburgaz’ın Büyükkarıştıran Beldesi’nde bir akaryakıt istasyonunda bekleyen işçilerden Aydın Şahin, bugün yapılacak işveren ile görüşme ardından işe döneceklerine inandıklarını söyledi. İşçiler adına basın açıklaması yapan Şahin, işverenle toplantının sonucunu merakla beklediklerini söyleyerek “Bu kamp alanında işe dönüşümüzün sağlanacağına dair inancımızla bugün saat 18.00’e kadar bekleyişimizi sürdüreceğiz. Aksi halde mücadelenin devam edeceğinden kimsesinin kuşkusu olmasın” dedi. Lüleburgaz’da 17 gün hak arayışında bulunan işçiler sonuç alamayınca kendilerine destek veren aileleri ve sendikacılarla toplam 120 kişi ile Şişecam’ın İstanbul Tuzla’daki merkezine yürüyüş başlatmıştı.