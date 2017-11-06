Cam filminin dereceleri yok! Yasak hepsini kapsıyor, tek istisna...



Bakan Özlü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çıkışında gazetecilerin cam filmi yasağının kapsamına ilişkin soruları üzerine, aslında yasağın hiç kalkmadığını vurguladı. Geçen yıl 26 Ekim'de yönetmelik değişikliği yaptıklarını bunun da bir yıl sonra yani 26 Ekim 2017'de yürürlüğe gireceğini anlattı. Özlü, "Biz bu yasağı kaldırma iradesi gösterdik. Ancak Nisan ayından itibaren Emniyet'le yapılan görüşmelerde, 'terör eylemleri var, tespit etmekte zorlanıyoruz' talepleri üzerine yasağı sonlandırma yönündeki iradeyi ortadan kaldırdık. Bir terör eylemi olur ve 'bu cam filminden dolayı olmuştur' derlerse, bunun sorumluluğunu almak zordur. Konu terör, insanların güvenliği, o bakımdan bir şey diyemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

YASAK DERECE DERECE Mİ?

Bakanlık yetkilileri ise cam filmlerinin çeşitli dereceleri olduğu ve bazıları için yasak olmadığı söylentilerine "Bu doğru değil. Yasak tüm araçları ve camlara sonradan taktırılan tüm filmleri kapsıyor. Uygulamanın tek istisnası fabrika çıkışlı film kaplı araçlar" bilgisini verdiler.

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