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Cam filminde flaş gelişme... Cumhurbaşkanı devreye girdi

Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
09.11.2017 - 11:03 | Son Güncelleme:

MİLYONLARCA araç sürücüsünü yakından ilgilendiren cam filmi sorununda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) vatandaşlardan çok sayıda şikayet yansıdı.Cam filminde flaş gelişme... Cumhurbaşkanı devreye girdi

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cam filmi konusunda vatandaştan gelen şikayetler konusunda devreye girerek, ilgili bakanlıklara “mağduriyet yaratılmaması” konusunda talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan’ın bu talimatından sonra cam filmi konusunda gözler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na çevrildi.

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Etiketler: cam filmi cezası , Cam filmi yasak mı
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