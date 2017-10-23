Cam filmi yasak mı? Araçlara cam filmi cezası ne kadar?

Geçtiğimiz yıl serbest bırakılan cam filmiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çok tartışılan cam filmi ve renkli cam yönetmelikte belirtilen kontrol mekanizması ve teknik şartlar sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edildi. Cam filmi yasağını içeren madde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Bakanlık, 26 Ekim 2016'da yayımladığı yönetmelikle, bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön cam hariç serbest bırakmıştı. Yönetmelikle, cam filmlerinin ışık yansıtma oranı için de çeşitli sınırlamalar getirilmişti.

"TEKNİK BOYUTLARI BİLİNMİYOR"



Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, getirilen yasaklamanın işin teknik boyutlarının bilinmemesinden kaynaklandığını söyledi. Cam filmine yasak getirilmesinin mağduriyetler yaratacağını ileri süren Bakırtaş, şu bilgileri verdi:

"Cam filmi denilince akla siyah, aracın içini göstermeyen cam filmleri geliyor. Bunun kullanılmasına biz de karşıyız. Ancak aracın içinin rahatlıkla dışarıdan görünmesini sağlayan cam filmleri mevcut. Bu cam filmlerinin UV koruması yüzde 99 oranında. Yani sağlık açısından da güvenlik açısından da uygun. Bunlara da yasak getirilmesini anlayabilmiş değiliz. TOBFED olarak bu hatadan bir an önce dönülmesi için yasal girişimlerimizi başlatacağız."

CAM FİLMİ CEZASI

Araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılmayacak. Yapılması halinde ise 189 TL ceza ödenecek ve itiraz edilemeyecek.



RESMİ GAZETE CAM FİLMİ KULLANIMINA YÖNELİK MADDELER



Cam filmiyle ilgili son haberler ardından kullanım şartları yeniden gündeme geldi. İşte resmi çerçevede cam filmi kullanımı ve teknik boyutları!



Cam filmi montajı



Cam filmi montajı yapıldıktan sonra, uygunluğu onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuru/kuruluş tarafından kontrol edilir ve Ek V/D’de belirtilen rapor ( Montaj Uygunluk Raporu) düzenlenir. Bu ekin 3.2 maddesine göre işlem yapılır.



Bir cam filmi tipindeki cam filmlerinin ilgili bir araç tipine seri olarak montajını yapılabileceği yönünde (örneğin, A tipi cam filminin X tipi araçlara seri olarak montajı yapılabilir) onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından izin verilmesi durumunda, firmaya izin yazısı verilir. İzin yazısı alan firma tarafından her bir araç içi Ek V/E’deki belge ( Seri Montaj Uygunluk Raporu) düzenlenir. Montaj yapacak her bir firma için ayrı ayrı değerlendirme yapılır ve izin yazısı verilir. Firma değerlendirmesinde, Ek XV’in 1.17 maddesi hükmü uygulanır.



CAM FİLMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

1.1- Bir cam filmi tipi için imalatçı veya ithalatçısı tarafından bu Ek kapsamında AİTM onayı alınmalıdır. Cam filmimin araca montajının onayı hususunda Ek VI (Montaj) hükümleri geçerlidir.

1.2- Uygulama araç içinden yapılan filmleri kapsar. 1.3 dışındaki maddeler reklam amaçlı araç dışından yapılan folyo uygulamalarını kapsamaz.

1.3- Araç ön emniyet camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz.

1.4- Dış ışık yansıtma oranı %15 üzerinde olan cam filmleri kullanılamaz.

1.5- Net cam filmi kalınlığı en fazla 80 µm olmalıdır.(+2 µm ölçüm toleransı uygulanır)

1.6- Cam filmlerinde PVC malzeme kullanılamaz.

1.7- Kaplamada kullanılan yapıştırıcı malzeme akrilik esaslı olmalıdır.

1.8- Cam filmleri UV koruması en az %98 olmalıdır.

1.9- Cam filmi uygulaması sadece cam panellerin iç yüzüne yapılmalıdır.

1.10- Araç sürücüsünün 180º ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan emniyet camlarına uygulanan cam filmi ile birlikte ışık geçirgenliği en az % 70 olmalıdır.

1.11- Araç sürücüsünün arka görüş alanı içerisinde kalan emniyet camlarında uygulanacak cam filmlerinin ışık geçirgenliği en az %20 olmalı ve film uygulandığında mutlaka arcın sağ ve solunda arka görüş sistemi bulunmalıdır.

1.12- Araçlara takılacak cam filmlerinin yeterlilik değerlendirilmesini yaptırmak üzere cam filmi imalatçıları/ithalatçıları onay kuruluşuna veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşa bu Yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde müracaat eder.

1.13- Aşağıdaki özellikler bakımından farklılık göstermeyen cam filmleri aynı tip kabul edilir.

a) Filmin markası,

b) Filmin kalınlığı ( 1-29 µm, 30-39 µm, 40-50 µm, 51-80 µm veya 80 µm altında diğer kalınlıklar)

c) Filmin kimyasal bileşenleri,

ç) Işık geçirgenlik oranı ( %20-%69, %70-%100)

1.14- Film kaplanmış camlar BM/AEK Regülasyonu 43 şartlarını aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak sağlamalıdır:

a) Numuneler üzerinde BM/AEK Regülasyonu 43 Ek 4 ila Ek 8’de tarif edilen deneylere ilaveten Ek 9’daki deneyler de yapılır. Her cam tipi (lamine/toklaştırılmış) için ayrıca deneyler tekrarlanmalıdır.

b) Deneylerin yapılacağı camlar BM/AEK Regülasyonu 43’ göre onaylı olmalıdır.

c) Parçalanma deneyi sonrasında cam filmi uygulanmış camın parçalanma şartları aranmalı ancak dağılması beklenmemelidir.

ç) Cam filmi uygulanmış cam numuneleri üzerinde işaretleme bu Yönetmeliğe göre aranır.

d) BM/AEK Regülasyonu 43’e göre onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluştan alınmış test raporu bulunan cam filmi tipleri 2 yılda bir ara kontrole tabi bulunur.

e) Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş tarafından belirlenir.

1.15- Uygunluk değerlendirilmesinden geçen cam filmi için onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından rapor düzenlenir ve cam filminin üzerinde aşağıda yer alan şartlara göre işaretleme yapılır. İşaretlemede kullanılacak karakterlerin yüksekliği en az 3 mm olmalıdır. Bu işaretlemede en az aşağıdaki hususlara yer verilir.

a) Cam filminin markası,

b) İmalatçının tip işareti,

c) Rapor Onay Numarası,

ç) Uygulama yapılan her camda en az bir adet bulunacak şekilde onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından verilmiş güvenlik etiketi,

d) Filmin ışık geçirgenliği.

1.16- Ürünleri yeterli bulunan cam filmi imalatçıları/ithalatçıları dosyası, bayi listesi ve ürü listesi ile birlikte onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından saklanır.

1.17- Sadece TS 13347’ye göre Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi almış ve cam filmi imalatçıları/ithalatçıları ile sözleşmesi bulunan firmalar cam filmi montajı yapabilir. Bu firmalar, bu Yönetmeliğin 1.1 maddesi ve alt maddelerinin hükümlerine uymak zorundadır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl boyunca TS 12047’ye göre Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunan yetkili servisler de cam filmi montajı yapabilir.

1.18- Araç camlarına film takılması sonrası onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından imalatçı ve cam filmi imalatçıları/ithalatçıları verilecek olan güvenlik etiketi onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşun web sitesi üzerinden izlenebilir.

1.19- Ek V/D ( Montaj Uygunluk Raporu) veya ek V/E ( Seri Montaj Uygunluk Raporu)’de belirtilen montaj uygunluk raporu araçta muhafaza edilir.