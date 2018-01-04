Cam filmi takmanın cezası var mı? Cam filminde son durum

Arka camlara serbest, ön camlara yasak olarak özetlenebilecek düzenlemede, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki standartlar esas alındı. Belirlenen kurallara uymayanlar ağır kusurlu sayılacak. Cam filmlerini söktürmeyenler muayeneden geçemeyecek. Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklaması planlanan yeni taslak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandı. Arka ve yan arka camlarda cam filmi serbest olacak.

4 NUMARA TAMAMEN YASAK

Ancak, 4 numara olarak tanımlanan koyu siyah camlar hiçbir yerde kullanılamayacak. Arka camlarda serbest olan cam filmler, tamamen karartmayan oranda belirlenecek. Ön camda cam filmi kesinlikle yasak olacak. Ön yanlar için uygulanacak oran yüzde 30’u geçemeyecek. Yani ön yandaki cam filmler yüzde 70 geçirgen olacak. Bu oranlar belirlenirken, AB standartlarından yola çıkıldı. Toplantılar sırasında, ön camlardaki düzenlemenin güvenlik açısından da büyük önem taşıdığı belirtildi. Güvenlik kameralarının görüş alanlarının, araçların ön bölümlerine görecek şekilde olduğu ifade edildi. Düzenleme, uygulamaya girene kadar ceza kesilmeyecek. Uygulamanın başlamasının ardından, ön camlardaki filmler çıkartılacak. Bu düzenmemeye uymayanlar, ağır kusurlu sayılacak. Sökmeyenler muayeneden geçemeyecek. Yolda saptanmaları durumunda trafikten alıkonacak. Halen trafikteki 5 milyon araçta cam filmi bulunuyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçen hafta düzenlediği toplantıda cam filmlerine yönelik kararlar alındı. Buna göre araçların ön camına ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçen hafta düzenlediği toplantıda cam filmi tartışmasına son nokta konuldu. Toplantıda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler tasarı haline getirildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na sunulan tasarıda, “Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir” denildi.

ACİL ÇIKIŞ ŞARTI

Tasarıda sürücülerin arkasında kalan camlara film uygulanabileceği kaydedilirken, uygulanan filmle birlikte camın ışık geçirgenliğinin yüzde 70’in altında olabileceği belirtildi. Yolcu taşıma araçlarında acil çıkış camlarına film uygulanamayacağı kaydedildi.

Cam filmi sorunu çözüme kavuşuyor

MERSİN Minibüsçüler Odası Başkanı Abdulaziz Biricik, oto cam filminde teknik testlerin bittiğini ve kanun taslağının hazır hale getirildiğini söyledi. Taslağa göre ön camda film kullanılmasının yasak olduğunu belirten Biricik, sürücü yan camlarında yüzde 70 geçirgen, arka camlarda ise içerisi görünecek şekilde film kullanılabileceğini açıkladı. Kafa karıştıran renkli film sorununun da çözüme kavuştuğunu ifade eden Biricik, "Çeşitli tonlardaki renkli filmlerle testler yapıldı ve test sonuçları kanun tasarısına zemin oluşturdu. Yeni düzenlemede öne çıkan öneriye göre, ön cam renksiz ve filmsiz olacak. Sürücü yan camlarına ışık geçirgenliği en az yüzde 70 olan film takılabilecek. Arka yan camlar ve arka cam için teknik çalışmalar sürüyor. Ancak çok koyu tonlar, örneğin 1 numara ve 2 numara filmler kesinlikle kullanılmayacak. Film takılan araçlarda tek şart, içerisinin rahat görülebilmesi olacak" dedi.

Cam filminin serbest bırakılmasının beklendiğini kaydeden Biricik, "Ton farkı gözetilmeksizin ceza yazılması, kafaları iyice karıştırınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni mevzuat hazırlayın' talimatı vermişti. Talimat sonrası başlayan çalışmalarda sona gelindi. Bu çerçevede hazırlanan tasarıda araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamadığı sonucu çıktı. Ceza yemek istemeyen sürücülerimiz bu konuya dikkat etmeli. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenlik oranı da önemli. Herkesi bu konu uyarıyoruz" diye konuştu.