Cam filmi olanlar dikkat... Şimdi ne olacak

Cam filmi yasağı, İçişleri Bakanlığının yetkisinde düzenlenen Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63.maddesinin son fıkrasında şöyle yer alıyor: Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.





ÖN CAMLARI SÖKTÜRÜN ARKALAR İÇİN BEKLEYİN



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'düzeltilmesi için talimat verdim'dedi ama Peki ama İçişleri Bakanlığı ‘ulusal güvenlik, terör tehdidi’ gibi bir gerekçeyle yasağı savunurken cam filmi nasıl serbest bırakılacak?



İşte bu sorunun yanıtını Makine Yüksek Mühendisi Alpay Lök şöyle verdi:



Öncelikle şu anda camlara film yapıştırmak yasak. Ancak fabrika çıkışı, arka camları koyu araçlar var ve bunların camlarında V işareti var. Bunlar orjinal onayli ve serbest. Dikkat edin, arka camları koyu, önler değil.



ÖN CAMLARDA ASLA KABUL EDİLEMEZ



AB ülkelerinde tadilat onayıyla ön üç cam hariç arka camlara koyu film takılması mümkün. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı da bunu yapmak istemişti. Eğer İçişleri Bakanlığı 63.maddeyi değiştirirse, ‘tadilat proje onayıyla’ sadece arka camlara film yapılabilir.

Ön üç cama asla yapılamaz. Otobüslerde ön camlara ilaveten Acil Çıkış camları da hariç tutulur. Ancak bu filmler, merdiven altı yerlerde değil; bakanlığın yetki verdiği yerlerde, tadilat onayıyla yapılması koşulu aranır.



O nedenle ön camlar her durumda ağır kusurdur. Derhal sökülmelidir. Arka camlar için beklenebilir."



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