Cam filmi nasıl sökülür? İşte detaylı anlatım

Öncelikle cam filmi kenar kısmından tırnak kullanılarak, olmuyorsa da falçata kullanılarak kaldırılmaya çalışılır. Eğer film cama çok kuvvetli bir şekilde yapışmadıysa, kaldırılan kısmından tutulan film yavaş ve dikkatli bir şekilde çekilerek camdan sökülür.

Film camdan sökülemiyorsa bu kez filmin ısıtılıp yumuşatılması gerekir. Bu iş için fön makinesi kullanılabilir. Fön makinesi ile iyice yumuşatılan film camdan rahatlıkla çıkacaktır.

Özellikle arka camlardaki filmlerin sökülmesinde rezistansa zarar verilmemesi için dikkatli olunmalıdır. Bunun için arka cam silindikten sonra koyu renk bir çöp torbası tek kat olarak camı kaplayacak şekilde kesilir ve arka cam dışarıdan tamamen bu poşetle kaplanır. İçeriden de camın altına yine tek kat siyah poşet serilir. Öncelikle sprey ile cam üzerindeki filmin her tarafına 1/3 oranında amonyak içeren su sıkılır. Daha sonra alta serilen poşet cama yapıştırılır ve araç arka camı güneş gören bir yere bırakılarak 3 saat kadar beklenir. Bu şekilde iyice ısınan ve yumuşayan film rezistansa zarar verilmeden kolaylıkla sökülebilir. Bu yöntem diğer camlar için de uygulanabilir.

İnatçı filmleri sökmek için kullanılan bir yöntem de buhar makinesi kullanılmasıdır. Film kenarından kaldırılarak film ve cam arasına sıcak buhar uygulanması filmin sökülmesini kolaylaştırır.

Filmler söküldükten sonra cam sabunlu su ile silinmeli, camda kalan yapıştırıcı artıkları da önce kredi kartı gibi sert bir malzemeyle, leke çıkmıyorsa da jiletle dikkatlice kazınarak çıkartılmalıdır.

Bu işlemler sırasında suyun aracın istenmeyen bölümlerine sızmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

CAM FİLMLİ ARAÇ MUAYENEDEN GEÇECEK Mİ?

Cam filmi yasağının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir düzenleme de araç muayene istasyonlarında yapıldı. TÜVTÜRK gerçekleştirdiği düzenlemeler doğrultusunda, cam filmi ve sonradan boyanmış camların ''ağır kusur'' kapsamına aldı. İşte, TÜVTÜRK cam filmi muayenesi konusuna ilişkin son dakika açıklaması...

Araçlarda cam filmi yasağı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili düzenleme hakkında araç sahiplerini uyardı. Yaklaşık 5 milyon araç sahibini ilgilendiren cam filmi yasağı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir düzenleme de araç muayene istasyonlarında yapıldı. Kusurlar tablosunda yapılan güncellemeye göre daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen filmli camlar ve sonradan boyanmış camlar ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendirilecek ve bu araçlar muayeneden geçemeyecek. TÜVTÜRK, cam filmi ve sonradan boyanmış camların 'ağır kusur' kapsamına alındığını ve bu araçların muayeneden geçemeyeceğinin açıklamasını gerçekleştirdi.