Cam filmi muayeneden geçer mi? Cam filmi ruhsata işlenir mi?

Cam filmi muayaneden geçer mi konusu on binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yakın zamanda araçlarında camında kullanılan karartılmış film kullanma durumunu yeniden yasaklayan Bakanlar Kurulu, konuyla ilgili düzenlemeyi Resmi Gazete'de duyurmuştu. Peki, bu koşullar altında araçlarında cam filmi olan vatandaşlar, cam filmini ruhsata işletebilir mi? İşte, muayene konusu ve cam filmi hakkında bazı detaylar

CAM FİLMİ MUAYENEDEN GEÇER Mİ?

Periyodik muayenelerde cam filmi, "Camlar: sonradan boyanmış/sonradan film yapıştırılmış/folyoların montaj izni yok" kusur teksti ile "hafif kusur" olarak değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, hafif kusurlar muayeneden geçmeye engel teşkil etmemektedir. Bununla birlikte aracın muayeneden hafif kusur ile geçmiş olması, trafik birimleri tarafından ceza yazılması, filmin söktürülmesinin istenmesi gibi durumları ortadan kaldıran bir unsur değildir.

CAM FİLMİ RUHSATA İŞLENİR Mİ?

Cam filminin ruhsata işlenmesi mümkün değildir. Yalnızca fabrika çıkışlı karartılmış camların (R43 cam) ruhsata işletilmesi mümkündür. Sonradan takılan cam filmlerinin muayeneden geçmesi mümkün olmadığı gibi ruhsata işlenmesi de olanaksızdır.