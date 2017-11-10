Cam filmi için 3 kritik öneri

İşte Lök’ün yaptığı açıklamalar;

AYRINTILAR

1) Trafik Yönetmeliği 63.maddesine göre camlara film ‘yapıştırmak” yasak.

2) Fabrika çıkışı ön üç cam hariç arka camları koyu araçlar var ve bunların camlarında “V” işareti var. Bunlar onaylı ve serbest. Araç Muayenesi bu ayrımı biliyor ve kusur vermiyor. Ancak sanki bunlar da yasakmış gibi bir hava vardı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü son demecinde “Tek İstisna var” diyerek buna dikkat çekmişti.

3) AB ülkelerinde tadilat onayıyla ön üç cam hariç sadece arka camlara koyu film takılması mümkün. Bizde de mevzuat değişikliğinden sonra bu yapılabilir.

4) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)’nın 26 Ekim 2016’da yayınladığı tadilatlarla ilgili ulusal mevzuatımız olan Araç İmal ve Tadil Montajı (AİTM) hakkındaki Yönetmelik ile amacı da buydu. Ancak aradan geçen sürede Cam Filmi tadilatına tek engel olan 63. Madde değiştirilemeyince “Terör Freni”nin de etkisiyle geri adım atıldı.

5) İçişleri Bakanlığı Trafik Yönetmeliğinin 63.maddesini değiştirirse AİTM’ye göre tadilat proje onayıyla sadece arka camlara film yapılabilir.







TAHMİNLER

Lök tahminlerini ise şöyle sıralıyor;

1) Sanayi Bakanlığı, “Trafik Kanununun 63.maddesi değişirse ön üç cam ve ilaveten otobüslerde Acil Çıkış Camları hariç ve mutlaka tadilat onayıyla film serbest kalabilir” diyebilir

2) İçişleri Bakanlığı ve EGM Trafik Yönetmeliği 63. Maddeyi değiştirir

3) Sanayi Bakanlığı arka camlara film takılmasını “tadilat onayı” şartıyla serbest bırakabilir,

4) Araç Muayenesi Renkli Cam Filmi takılı araçlarda; Ön üç cama Ağır Kusur (AK) ve Arka camlara (63. Madde değişinceye kadar) Hafif Kusur (HK) verir.

ÖNERİLER

Alpay Lök’ün bu belirsizlik süresinde cam filmi takılı araç sahiplerine üç öneri de bulunuyor;

1) Ön üç camdaki ve varsa otobüs Acil Çıkışlarındaki filmleri mutlaka sökün. Öndeki üç cama renkli film takılmasının serbest bırakılacağı konusunda bir beklenti olmasın.

2) Araç sahiplerinin öndeki filmleri sökme konusundaki işbirliği bu geçiş sürecini kolaylaştıracak ve “terör freni” kullanan yetkilileri adım atmada cesaretlendirecektir,

3) Arka camlardaki filmler mevzuat değişikliğini bekleyebilir.

Modifiye etiği açısından öneri

OTOMOBİL dergileri test edilen veya tanıtılan araçlarda camları renkli filmle kaplı olanları kullanmamalı veya “bu araçta onaysız Cam Filmi uygulaması yapılmıştır” gibi bir uyarı koymalı. Benzer uygulama otomobil reklamlarında da yapılmalı. Bu uygulamayı Eylül ayından itibaren Alman Otomobil Tuning Derneği (VDAT) yapmaya başladı. Bu şekilde otomobillerde “Güvenli ve Onaylı Modifiye” algısı desteklenmiş olur.