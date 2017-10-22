Cam FabrikasÄ±â€™ndan Ã§Ä±karÄ±lan 90 iÅŸÃ§i LÃ¼leburgazâ€™dan Ä°stanbulâ€™a yÃ¼rÃ¼yor

LÃ¼leburgazâ€™Ä±n BÃ¼yÃ¼kkarÄ±ÅŸtÄ±ran Beldesiâ€™nde kurulu bulunan PaÅŸabahÃ§e KÄ±rklareli Cam FabrikasÄ±â€™nda Ã§alÄ±ÅŸan 90 iÅŸÃ§i, fÄ±rÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± nedeniyle 90 iÅŸÃ§i iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. LÃ¼leburgazâ€™da 17 gÃ¼nden bu yanaÃ¿hak arayÄ±ÅŸÄ±na giren iÅŸÃ§iler, bugÃ¼n â€™Ä°ÅŸ, aÅŸ, adaletâ€™ talebiyle Ä°stanbul Tuzlaâ€™da bulunan ÅžiÅŸe Cam Genel Merkeziâ€™ne yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlattÄ±. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe 90 iÅŸÃ§inin yanÄ± sÄ±ra aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte yaklaÅŸÄ±k 120 kiÅŸinin bugÃ¼n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, polis ve jandarma ekiplerinin aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ± gÃ¼venliklik Ã¶nlemleri altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§iler arasÄ±nda bulunan ve arkadaÅŸlarÄ± adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Ayhan Åžahin, iÃ§inde bulunduklarÄ± sÃ¼recin sadece 90 iÅŸÃ§inin sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, haklarÄ± olan iÅŸlerini geri alana kadar direniÅŸe devam edeceklerini sÃ¶yledi. Ã¿Åžahin, ÅŸÃ¶yle dedi:

"17 gÃ¼n boyunca tÃ¼rlÃ¼ entrikalar ve algÄ± operasyonlarÄ±na raÄŸmen elimizden geldiÄŸince, dilimizin dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nce sadece ve sadece iÅŸimizin baÅŸÄ±na dÃ¶nmek istediÄŸimizi yenileyip durduk. Bizler kÄ±rmak dÃ¶kmek yerine her zaman diyalog kurmayÄ±, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mÃ¼zakere yaparak Ã§Ã¶zÃ¼m bulmayÄ± tercih ettik. Ä°stediÄŸimiz tek ÅŸey, bizim olan iÅŸimizdi, hakkÄ±mÄ±z olan aÅŸÄ±mÄ±zdÄ±. HiÃ§ kimsenin canÄ± yanmadan sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesiydi. SÃ¶yleyin dostlar Ã§ok mu ÅŸey istedik? Fakat maalesef sÃ¼rekli bir dayatmayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Sevgili dostlar, bugÃ¼n bir kez daha sÃ¶zÃ¼n ve kelimelerin bittiÄŸi noktadayÄ±z. BugÃ¼n geldiÄŸimiz noktada sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin bu katÄ± ve dayatmacÄ± tutuma karÅŸÄ± LÃ¼leburgaz sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸmamÄ±z ve derdimizi ÅžiÅŸe Camâ€™Ä±n merkezine anlatmamÄ±z gerekmektedir. Bu yÃ¼zden Ã§ocuklarÄ±mÄ±z ve eÅŸlerimizle birlikte elimizden alÄ±nan Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±mÄ±zÄ± geri almak iÃ§in Ä°stanbul Tuzlaâ€™daki ÅžiÅŸe Cam Genel Merkeziâ€™ne yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§iyoruz. HakkÄ±mÄ±zÄ± alana kadar da oradan geri dÃ¶nmeyeceÄŸiz."

Ä°ÅŸÃ§ilere destek vermek amacÄ±yla LÃ¼leburgazâ€™a gelen CHP Ä°stanbul eski Milletvekili ve DÄ°SK eski Genel BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Ã‡elebi, bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ±nda olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã‡elebi, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"ÅžiÅŸe Cam iÅŸÃ§ileri aslÄ±nda iÅŸ ve iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n tarihini yazan iÅŸÃ§ilerdir. ÅžiÅŸe Cam TÃ¼rkiyeâ€™de ilk grevin ertelendiÄŸi, ihanete uÄŸradÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§tir. O ihanete uÄŸrayan sÃ¼reÃ§te de iÅŸÃ§iler onurlu bir direniÅŸ yaptÄ±lar ve kazandÄ±lar. BugÃ¼nde ihanete uÄŸrasalar da bu direniÅŸi kazanacaklar ve zafere ulaÅŸacaklar, buna sonuna kadar inanÄ±yorum. DeÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±m gerÃ§ekten Ã§ok makul bir yaklaÅŸÄ±mla, Ã§ok disiplinli bir ÅŸekilde bu sÃ¼rece hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorum. EÄŸer bir baÅŸarÄ±ya gidilecekse bu baÅŸarÄ±daki rolÃ¼nÃ¼z kendimizin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyeti en iyi ÅŸekilde yansÄ±tmaktÄ±r. Bu yansÄ±mada tabi ki aileler Ã¶nemli, eÅŸleri Ã§ocuklarÄ± bu sÃ¼recin en Ã¶nemli unsurlarÄ±. Biz Ã¶nÃ¼mÃ¼zde yÃ¼rÃ¼yen iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmaktan, birlikte olmaktan gurur duyacaÄŸÄ±z."

LÃ¼leburgazâ€™dan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra D-100 karayolu Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼ren iÅŸÃ§iler iÃ§in polis ve jandarma ekipleri geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±.Ä°ÅŸÃ§iler yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda zaman zaman halaylar da Ã§ekti. GÃ¼ndÃ¼zleri yÃ¼rÃ¼yÃ¼p, geceleri dinlenecek olan iÅŸÃ§iler, 10 gÃ¼n sonra Ä°stanbul Tuzlaâ€™da olmayÄ± hedefliyor. LÃ¼leburgazâ€™Ä±n Evrensekiz Beldesiâ€™nde gazetecilere aÃ§Ä±klama yapan iÅŸÃ§ilerden Ayhan Åžahin, "LÃ¼leburgazâ€™dan â€™iÅŸ, aÅŸ, adaletâ€™ sloganÄ±yla Tuzlaâ€™daki ÅžiÅŸe Cam Genel Merkeziâ€™ne doÄŸru Ã¿yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe geÃ§tik. BugÃ¼n ikinci gÃ¼nÃ¼mÃ¼z, direncimiz Ã§ok yÃ¼ksek. Destek; Ã§Ä±ÄŸ gibi bÃ¼yÃ¼yor, bu da bize gÃ¼Ã§,Ã¿onur veriyor. Sonuna kadar gideceÄŸiz ve direne, direne kazanacaÄŸÄ±z" dedi.

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