Call of Duty: WWII tanıtıldı: İşte yeni oyundan görüntüler

Call of Duty'nin heyecanla beklenen yeni oyunu Call of Duty: WWII, 3 Kasım'da The Game for Big Kids'de gerçekleştirilen basın lansmanında tanıtıldı. Etkinlikte, medya mensupları ve youtuber'lar bir araya gelerek oyunu oynama şansı elde etti.

Enis Kirazoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen basın lansmanında Activision Ürün Sorumlusu Tuba Çakar "Call of Duty World War II' da bizi en çok heyecanlandıran özellik güçlü senaryosu oldu. Oyunda İkinci Dünya savaşının en simgeleşmiş mekanlarında ve muharebelerinde geçen kardeşlik hikayesine tanık olacağız. İkinci Dünya Savaşı zaten başlı başına çoğu insanın keşfetmek istediği ve ilgisini çeken bir konu. Biz bu Dünya Savaşı etrafında özellikle 1944-45 yılları arasındaki aktif savaş bölüklerini göreceğiz, ülkeleri için savaşan güçlü karakterlerle tanışacağız ve onların yoldaşlık bağına tanık olacağız. Bu yönleriyle WWII oyunculara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor." şeklinde konuştu. Call of Duty: WWII, oyuncuları tarihin en büyük askeri savaşının cephelerine götürecek ve dünyayı bir zalimin elinden kurtarmak için çıkacakları yolculukta kardeşlik bağlarını ön plana çıkaran, kahramanlık dolu kişisel bir hikaye anlatacak. Oyuncular Normandiya sahillerinden Paris'in özgürleştirilmesine, sonra da Almanya'ya uzanan yolculukta Amerikan 1. Piyade Tümeninin bir üyesi olan ve yolculuğu boyunca Britanya kuvvetlerine ve Fransız Direnişine katılacak Ronald "Red" Daniels'ın hikayesini takip edecekler.



Call of Duty: WWII çokluoyuncu modları II. Dünya Savaşının Avrupa cephelerindeki en ikonik bölgelerde geçecek yüksek tempolu, kara savaşları sunacak ve farklı oyun stillerine uygun ikonik silahlar ve ekipmanlar içerirken modu deneyimlemeniz için yenilikçi yollar da sunacak:



• Savaş Modu: Raven Software işbirliğiyle geliştirilen bu modda oyuncular Müttefik ve Mihver kuvvetleri olarak ekip tabanlı, hedef odaklı görevlerde karşı karşıya gelecekler.

• Bölükler: Sınıf-yarat sisteminin yerini alan bu yeni sistem sayesinde oyuncular çatışmaya ilk giren Hava Bölüğü, keskin nişancı Dağ Bölüğü, çok yönlü Piyade Bölüğü, ağır ekipmanlı Zırhlı Bölüğü ve yakıcı mermiler ve pompalı tüfekler kullanan Keşif Bölüğü arasından hangisine katılacaklarını seçerek II. Dünya Savaşı Çokluoyuncu Kariyerlerini geliştirebilecekler.

• Karargahlar: Oyuncuların hayranları ve arkadaşları ile bir araya gelecekleri, sürekli gelişen, paylaşımlı sosyal alan. Nazi Zombies oyuncuları mitik ve mistik II. Dünya Savaşı evreninde geçen, karanlık ve korkutucu bir hikayenin içine bırakan yeni ve işbirlikli zombi modu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular Almanya'daki bir Bavyera köyünde tüyler ürpertici bir yolculuğa çıkacak ve hayal bile edemeyecekleri korkunç bir sır ile yüzleşecekler.