Call of Duty: WWII satışlarıyla Infinite Warfare’ı geride bıraktı

Call of Duty: WWII, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geçtiğimiz satışa sunuldu. Ancak satış rakamlarıyla önceki oyun Infinite Warfare’ı geride bıraktı. Bilgisayar oyunları dağıtım şirketi Activision tarafından yapılan açıklamada, Call of Duty: WWII’nin 3 günde 500 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiği söylenildi. Oyun, bu satışıyla önceki sürüm Infinite Warfare’ın ilk haftadaki satışının 2 katı satış yaptı. Önceki oyun ilk haftasında 250 milyon dolar kazandırmıştı.

Call of Duty: WWII serisi ile yeni tasarlanan dramatik sahnelere dönüyor ve basit savaşçı askerleriyle Avrupa’nın alabildiğine geniş sahnesinde gerilim dolu anlar yaşıyorsunuz. Oyuncular sadece özgürlüklerini korumak için yaşıyor. Ayrıca arkadaşlarınızla çevrim içi modunda birlikte oynayabiliyorsunuz.





Oyunun içindeki bir bölümde Almanya’nın Bavyera bölgesindeki karlı Mittelburg köyünde Axis güçleri tarafından çalınan sanat eserlerini soğuk havada geri almak zorunda kalıyorsunuz. Bu bölümü oynarken dikkatli olmanız gerek. Çünkü köyde inanılmaz güçte bir anahtar var.

War Mod’u ile arkadaşlarınızla birlikte düşmanları yenme tecrübesini edinebiliyorsunuz. Bu çok oyunculu oyun deneyimi sayesinde oyuncular, müttefik ve mihver devletlerin hücum ve savunma sahneleriyle, 2. Dünya Savaşı’ndaki muharebelerde olacaklar.

Divisions yani “Bölükler” bölümünde çok oyunculu kariyer yaparken harcama yapılan alan olarak oyuncuların karşısına çıkıyor. Ardından “Bölükler” bölümünde yer alan 5 özel yerden birini seçecek olan oyuncular, düşmanlarına karşı üstün sağlama çabası içine düşecek. Önceki Call of Duty serilerinde oyuncuların hiç karşılaşmadığı “Bölükler” içerisinde bulunan Headquarters bölümünde tamamen yeni bir cephe deneyimi ile karşılaşacaklar.

Bu bölümde oyuncular arkadaşlarıyla da mücadele edebilecek ve sonunda hediyeler kazanabilecek. Firing Range bölümünde ise bire bir mücadelelerle karşılaşacak olan oyuncular, Theatre bölümü ile e-spor maçlarını izleyebilecek ve özel sosyal alanda uçaksavarları kullanabilecek.