Call of Duty serisinin yeni oyunu nasıl olacak?

Call of Duty serisinin en son İkinci Dünya Savaşı oyunu olan Call of Duty: World at War'ın yayınlanmasının üzerinden neredeyse dokuz yıl geçti. Yolda olan Call of Duty: WWII oyunu bu dönemin geri dönüşünü işaret ediyor ve Activision CEO'su Eric Hirshberg, aynı dönemi içeren daha fazla Call of Duty oyununun gelebileceğini söylüyor.

Hirshberg, Game Informer ile yaptığı röportajda yıllar sonrasına ait bir durumun duyurusunu yapamayacağını ancak WWII'yi tek olarak görmediklerini belirtti. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nın hikaye açısından zengin olduğunu ve birden fazla kez ziyaret edilebilecek bir zaman dilimi olduğunu da sözlerine ekledi.

En son üç Call of Duty oyunu – Advanced Warfare, Black Ops II ve Infinite Warfare – gelecekte geçmekteydi ve Hirshberg'in söylediğine göre toplumun yakın geçmişten "yorulmuş" olması serinin geleceğe sıçramasının sebebiydi. Ancak CEO, gelecekte gereğinden fazla oyun üretmiş olabileceklerini itiraf ediyor.

Her ne kadar bu röportaj, markanın şimdilik gelecekteki oyunlar için İkinci Dünya Savaşı döneminde kalacağının garantisi olarak algılanamayacak olsa da, Call of Duty: WWII'nin satışlarının bu kararda önemli bir etken olacağı kesin.

Call of Duty:WWII'nin PC, Xbox One ve PlayStation 4 için 3 Kasım tarihinde satışa sunulması bekleniyor.



