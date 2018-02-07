Call of Duty: Black Ops 4 yolda!

Geçtiğimiz günlerde Dark Souls ve Nintendo Labo'nun sızıntılarını önceden gerçekleştiren "Marcus Sellars" isimli Twitter hesabı şimdi ise "Call Of Duty Black Ops 4" açıklaması ile karşımıza çıktı. Marcus Sellars Twitter hesabında yayınladığı bir tweet ile " CoD 2018 Black OPS 4 olacak ve PC/PS4/Xbox/Switch platformları için çıkacak.

Oyun bu kez modern zamanlarda geçecek ve günümüzü işleyecek." şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca Sellars oyunun Switch sürümünde DLC desteği ve kontrolör desteğininde olacağını söyledi. Activision'dan ise konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yani Call of Duty: Black Ops 4'ün çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.