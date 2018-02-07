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Call of Duty: Black Ops 4 yolda!

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 07:17 | Son Güncelleme:

Call of Duty, Modern Warfare ve Black Ops üçlemelerinden yakaladığı başarıyı diğer oyunlarda yakalayamadı. Uzun yıllar boyunca çıkan yeni oyunlar çoğu kişi için hayal kırıklığı oldu. Bu durumu düzeltmek isteyen oyunun yapımcısı Activision eski serileri tekrar hayata döndürebilir.

Geçtiğimiz günlerde Dark Souls ve Nintendo Labo'nun sızıntılarını önceden gerçekleştiren "Marcus Sellars" isimli Twitter hesabı şimdi ise "Call Of Duty Black Ops 4" açıklaması ile karşımıza çıktı. Marcus Sellars Twitter hesabında yayınladığı bir tweet ile  " CoD 2018 Black OPS 4 olacak ve PC/PS4/Xbox/Switch platformları için çıkacak.

Call of Duty: Black Ops 4 yolda

Oyun bu kez modern zamanlarda geçecek ve günümüzü işleyecek." şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca Sellars oyunun Switch sürümünde DLC desteği ve kontrolör desteğininde olacağını söyledi. Activision'dan ise konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yani Call of Duty: Black Ops 4'ün çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. 

Etiketler: Call of Duty , Black Ops 4 , Oyun , Yeni Call of Duty oyunu
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