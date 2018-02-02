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    Çalışmayana 2 bin çalışana 500 TL burs

    EĞİTİM SERVİSİ
    02.02.2018 - 21:59 | Son Güncelleme:

    YÖK tarafından verilen ‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’nun miktarı ve süreleri açıklandı.

    Buna göre, çalışmayanlara 2 bin, çalışanlara ise 500 TL burs verilecek. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), ‘Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da güncelleme yaptı. ‘100/2000 YÖK Doktora Bursu’ alacak öğrencilere verilecek burs miktarı ve süresi belirlendi.

    Buna göre, çalışmayanlara aylık 2 bin, çalışanlara 500 TL burs verilecek. Burslar marttan itibaren aylık olarak ödenecek. Burs programının üçüncü çağrı döneminde 70 üniversiteye 2 bin kontenjan verildi. Bu üniversitelerce yapılacak ilanlara 12 Şubat’a kadar başvurulabilecek.

    Etiketler: YÖK , Burs , gazetehaberleri
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