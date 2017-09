TEOG ile ilgisi olan olmayan herkes şimdi her yerde bunu konuşuyor. Bunlardan en çok etkilenecek kesim ise kuşkusuz ortaokul ve lise son öğrencileri. Ağustostan beri yaz tatillerini keserek gittikleri kurslara, özel hocalara yapılan ödemeleri, programları bir kenara bırakırsak bir belirsizlik içindeler. Öncelikle şunu söylemekte yarar var; hangi model uygulanırsa uygulansın okullar arasındaki fark hatta uçurum nedeniyle mutlaka bu okulların kapısında da bir eleme, seçme yapılacak. Bu da küçük, büyük bir sınav demek. Özellikle çok talebin olduğu yabancı okulların ya her biri ya da hepsi toplanarak bir sınav yapacak. Devletteki fen, sosyal bilimler ve yüzde 5’lik dilimde olma özelliği bulunan okullar da ayrı sınav yapacak. Bu sınavlara eleme nedeniyle az sayıda öğrenci katılsa da bir yarış olacak ve bunun sonunda başarılı olanlar kazanacak. Aynı şekilde notla girişte de iyi olanlar geçiş yapabilecek. Öyleyse her şeyi bir kenara bırakmadan, düzenli çalışmaya devam edin, ne olur ne olmaz....

TEOG’da 4 model başlıklı yazı için tıklayın...

TÜRKİYE’NİN NOBEL SINIFI

TEOG ile üniversiteye giriş tartışılırken fizik, kimya, matematik ve biyolojide ilk kez ‘üstünler sınıfı’ kuruluyor. Bu alanlara ilk üç sıradan yerleşen 30 öğrenci İstanbul Üniversitesi’nde özel bir sınıfa alınacak. Geleceğin Nobel’e aday bilim insanları olarak gösterilecek bu 30 kişiye İngilizce eğitimi verilecek, yaz dönemlerinde yurtdışında önemli üniversitelerde araştırma programlarına katılacaklar. ‘Üstün Başarı Sınıfı’nda özel bir müfredat uygulanacak, Türkiye’nin en iyi üniversitelerindeki profesörler gelerek ders verecek. Bu öğrencilere bir yıl boyunca her ay aldıkları 625 TL’ye ilave olarak yaklaşık 200 TL daha burs verilecek. Ülkemizde ilk kez uygulanacak bu programla ilgili konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Bu başarılı öğrencileri geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmek istiyoruz” diyor.

ÖZEL MÜFREDAT

Üstün Başarı Sınıf’ında temel bilimler programlarında öğrenim görecek öğrenciler için özel bir müfredat hazırlandı. Müfredattaki programın kendi temel derslerinin yanında her yarıyılda farklı alanlardan, bölümlerden ve fakültelerden de (edebiyat, sosyal bilimler ve güzel sanatlar) ders alacaklar.

EN İYİLERDEN DERS

YÖK-Temel Bilim Programları’na yerleşenler, özel öğrenci statüsünde İstanbul Üniversitesi’nde eğitim alacak, ancak farklı üniversitelerin hocalarını da sınıflarında görecek. Böylece farklı üniversitelerin kültürleriyle de tanışma imkânı bulacak.

Keşke eğitimde hep bunları konuşabilsek...