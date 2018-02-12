Çalışmalar başladı… İşlek cadde trafiğe kapatıldı

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa karayolu tünellerinin ilk etabının yapımı için Maçka Parkı’nın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’na bakan girişinde çalışmalar başladı. Proje kapsamında bölgedeki ağaçların söküleceği belirtildi. Ağaçların sökülme işleminin 10 gün süreceği öğrenildi. Polis ise park etrafında güvenlik önlemi aldı.

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa karayolu tünellerinin ilk etabının yapımı için Maçka Parkı’nın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’na bakan girişi önceki gün panellerle kapatılmış, taşınması planlanan ağaçlar ise işaretlenmişti. Çalışmalar kapsamında Maçka Parkı’nın Nişantaşı tarafındaki Bayıldım Caddesi de dün sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

AĞAÇLAR BÖLGEDEN TAŞINACAK

İBB yaptığı açıklamada bölgedeki ağaçların taşınacağını belirterek “Çalışmalar kapsamında hiçbir ağaç zarar görmeyecek, ağaçlar özenle başka alanlara nakledilecektir. Çalışma alanı içerisinde toplam 199 ağaç bulunmakta, bu ağaçların 85 adedi Maçka Parkı içerisinde yer almaktadır. Maçka Parkı’ndaki 3.500 metrekare alanda bulunan 85 ağaç, Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na dikilecektir. Park dışında kalan 114 ağaç da farklı bölgelere nakledilecektir. Çalışma tamamlandıktan sonra bölgede tekrar ağaçlandırma yapılacak, hem Maçka Parkı hem de diğer çalışma bölgeleri eskisinden daha yeşil hale getirilecektir” demişti.

“BİNLERCE CANLI ETKİLENECEK”

Maçka Parkı Platformu üyeleri ise tünel projesine tepki göstererek yaptıkları açıklamada “Tünel projesinin Maçka Parkı’na ve bölgesine zarar vereceği açıktır. Halka sormadan, dava süreci devam etmesine rağmen başlatılan çalışmalar hukuksuzdur. İBB parkımıza kast ederken herkesi Maçka Parkı’nı savunmaya çağırıyoruz. İBB yenilediği görsellerle, hazırladığı tanıtım broşürüyle toplam 199 ağacı taşıyacağını, bölgenin eskisinden daha yeşil olacağını iddia etti. Parkın projeden etkilenmeyeceğinden bahsetti. İBB bölgeyi üst geçitlerle, tünel giriş çıkış yollarıyla, katlı geçişlerle nasıl bir beton-yol kaosuna çevireceğini gerçek dışı görsellerle saklamaya çalışıyor, halka yalan söylüyor. Yaklaşık yüzyıllık ağaçların Maçka Parkı’nın bir parçası olduğu gerçeğini yok sayarak parkın bir kısmına boş arazi muamelesi yapıyor. Tünele giriş ve çıkış noktaları parkın hangi bölümüne yapılırsa yapılsın parktaki ağaçları ve parkın doğal yapısını zedeleyecek.Binlerce canlı etkilenecek” dedi.