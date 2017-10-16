Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3251 personel alımı yapacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017 yılı için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca 3 bin 251 kişinin yerleştirileceğini bildirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, 2017 yılı için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Konunana göre yapılacak merkezi yerleştirme ve kura işlemleriyle ilgili basın açıklaması şöyle:



2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunukapsamında tanınan istihdam hakkının kullanımıçerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca yerleştirme yapılacaktır.



Devlet Personel Başkanlığınca yerleştirme yapılmak üzere ilan edilecek toplam kadro sayısı ilkokul/ortaokul/ilköğretim düzeyi için 1.854, ortaöğretim (Lise) düzeyi için 1.073, önlisans düzeyi için 182 ve lisans düzeyi için 142 olmak üzere toplam 3.251dir.



Yerleştirme yapılacak kadro/pozisyonlardan; 1.397 adedine KPSS sonuçlarına göre, 1.854 adedine Kura Sonuçlarına göre, yerleştirme yapılacaktır.



Bu kapsamda 2017 yılı Yerleştirme işlemleri 18 Ekim 2017-3 Kasım 2017 tarihleri arasındahttps://www.turkiye.gov.tr/internet adresi üzerinde yer alan Devlet Personel Başkanlığı sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.



Yapılacak yerleştirme işlemine ilişkin Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilecekler İçin 2017 Tercih Kılavuzuna 16 Ekim 2017 Pazartesi günü itibariyle www.dpb.gov.tr internet adresinden ve 18/10/2017 tarihi vewww.turkiye.gov.tr itibariyle internet adresinden ulaşılabilecektir.