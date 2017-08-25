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Çalışma sürelerinde önemli değişiklik

İHA
25 Ağustos 2017 - 10:09Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 10:09

Yer altı maden ve turizm sektörü çalışanlarının çalışma sürelerini etkileyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, 'İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması hakkında kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine “Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir” fıkrası eklendi.

Aynı Yönetmeliğin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasına “Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir” cümlesi eklendi. Bununla birlikte aynı yönetmeliğin 10’uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı.

 

Etiketler: çalışma süreleri , çalışma sürelerinde değişiklik , çalışma saatleri
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