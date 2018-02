Çalışma hayatının kaçınılmaz problemi: Stres

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre iş sağlığı her türlü işte çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal refahlarını en üst düzeye yükseltmek; çalışanların sağlıklarında iş şartlarından kaynaklanan bozulmaları önlemek, çalışanları sağlığa aykırı risk faktörlerinden korumak, her çalışanı kendi iş çevresinde bedensel ve psikolojik şartlarına uygun yere yerleştirmek ve orada muhafaza etmek olarak tanımlanır.

Bu tanıma göre sağlıklı olmak sadece hasta olmamak değil, kendini iyi, sağlıklı ve refah içinde hissetmektir. Bedenin fizyolojik fonksiyonlarının doğru çalışmasının yanı sıra doyumlu bir ruhsal ve sosyal hayat yaşamayı da içermektedir.



Günümüzde çalışan birçok kişinin iş stresi sebebiyle sağlık problemleri yaşaması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Çalışanların karşılaştıkları belli başlı stres kaynaklarını rol çatışması, sorumluluklarda belirsizlik, yönetici ile çatışma, düşük ücret politikası, vardiya çalışması, psikolojik baskı, iş ortamının fiziksel özellikleri ve kurum kültürü olarak sayabiliriz. Bu sorunların temelinde iş analizinin gerektiği şekilde yapılmamış olması yatmaktadır. Çalışma şartları çalışanların refahlarını yükseltmek üzere organize edilmeli ve çalışan her bireyin ihtiyacı, becerisi ve amacına uygun biçimde düzenlenmelidir.



STRES YÖNETİMİ

Stres yaratan durumlardan bazıları; işsizlik, mali sıkıntılar, aile içi çatışmalar gibi tam olarak bizim kontrolümüz altında olmayan ve uzun süre devam edebilen durumlardır. Bazen stres yaratan durumlar çözülebilir ve kısa süreli olmalarına karşın çok sayıda ve üst üste yaşandıklarından başa çıkmak zorlaşabilir. Ancak stres yaratan durum ne olursa olsun, yarattığı olumsuz sonuçlar ile başa çıkmak her zaman mümkündür. Stresin olumsuz sonuçları ile başa çıkmak, aslında stres yaratan durumun kendisiyle de başa çıkmak demektir.

Stres karşısında yaşadığımız bedensel ve psikolojik sıkıntılar kendiliğinden meydana çıkmaz ya da kaybolmaz. Stresi görmezden gelip başa çıkmak için bir çaba göstermezsek, zarar görmemiz kaçınılmazdır. Bu nedenle bazı yöntemler kullanmamız gerekmektedir. Bu yöntemlere örnek verecek olursak;



- İyi bir uyku düzenine sahip olmak

- Hobiler edinmek

- Sınırları ve eksiklikleri kabul etmek ve gerekiyorsa destek istemek

- Yoğun dönemlerde yardımcı personel talep etmek

- Kişisel gelişme ve dinleme fırsatlarını takip etmek ve uygulamak

- Kurum içi iletişim süreçlerini geliştirmek

- Çalışma ortamını kişiselleştirmek ve olumsuz fiziksel unsurlardan arındırılmış bir hale sokmak



Stresle başa çıkmak için, etkili zaman yönetimi, sosyal destekten yararlanma, iletişim becerilerini geliştirme, girişken davranış alışkanlıkları edinme ve problem çözme becerilerini arttırma gibi yöntemler de kullanılmaktadır.



İçerik Doğa HSE Group katkılarıyla hazırlanmıştır.