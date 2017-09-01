Kendi işini kurmak ve kendi işinin patronu olmak herkesin hayali olsa da bu durum beraberinde bazı riskler de getiriyor. Maaşlı çalışan olarak daha az sorumluluğun olduğu alanlarda işin başına geçince çok daha sıkı çalışmak ve her şeyi planlamak öncelikli hale geliyor.

İşte çalışırken kendi işini kuranlara tavsiyeler;

Kendi işinizi kurma konusunda kararlı olun

Kendi işinizi kurmak istiyorsanız buna emin olmanız ve bunun üstesinden geleceğiniz konusunda kendinize güven duymanız gerekiyor. Bu konuda kararlı olmalı ve hazır hissettiğinizde işe koyulmalısınız.

Sizin için doğru olan işi bulun

Tecrübelerinizi, becerilerinizi ve güçlü yönlerinizi analiz ederek hangi işlerde başarılı olacağınız konusunda fikir sahibi olmalısınız. En iyi olduğunuz konularda kendinize şans verirseniz başarılı olma ihtimaliniz de artar.

Planlama yapın

İlgi duyduğunuz iş alanı hakkında olabildiğince bilgi toplamalı ve genel olarak neler yapmanız gerektiğini araştırmalısınız. Pazarda nasıl konumlanmak istediğinizi ve hedeflerinizi gerçekçi bir şekilde ele alın.

Müşteri kitlenizi belirleyin

İş fikrinizi oluştururken kime ne satmak istediğiniz çok önemli. Hedef müşteri kitlenizi belirleyerek kimleri etkilemek istediğinize karar verin ve o kitleye yönelik ürün planlaması yapın.

Finansal kaynaklarınızı inceleyin

İş kurarken finansal giderlerinizi iyi belirlemelisiniz. İş için gereken kaynakları ve kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeden hareket etmelisiniz. İş kurmak için maaşlı işinizden hemen istifa etmeden ilerlemek sizin için daha mantıklı olabilir.

Kredi ve sermaye destekleri araştırın

Kendi işinizi kurmak için sermaye arayışında iseniz girişim destek kredileri veya yatırımcıları araştırarak iş fikrinizi onlarla paylaşmayı deneyin. Gelecek vadeden girişimler için destek kredisi bulma şansınız oldukça yüksek.

Rakiplerinizi inceleyin

İş kurmak istediğiniz sektörde diğer firmaların neler yaptığını incelemeli ve ürünleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmalısınız. Sektördeki değişimleri ve trendleri sıkı bir şekilde takip ederek pazara nasıl bir giriş yapmanız gerektiğini belirlemelisiniz.

İşinizde farklı olmaya çalışın

Hangi işi yapmak isterseniz isteyin farklı olmayı ve pazara yeni bir soluk getirmeyi ilke edinin. Pazara yeni bir bakış açısı getirmek sizi fark edilir kılacaktır ve hızlı ilerlemenizi sağlayacaktır.

Network ağınızı genişletin

İş kurmak istediğiniz sektördeki insanlarla iletişim içinde olmak ve yeni ilişkiler kurmak sizi bir adım öne taşır ve işinizde daha sağlam adımlar atmanızı sağlar.

Küçük adımlarla başlayın

Kendi işinizi kurmak için küçük adımlarla ilerleyebilirsiniz. İlk önce evden çalışarak işinizi geliştirebilir ve belirli bir nakit akışı sağladıktan sonra kendinize bir ofis tutabilirsiniz.