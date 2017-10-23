Çalışırken ek iş yapmayın başınız yanar!

A.S., Mart 2011’de G. U.'nun yanında soğuk meze aşçısı olarak işe başladı. Şirketin S. ile yaptığı iş sözleşmesinin özel hükümlerinden birini, ‘çalışanın,

işverenin özel izni olmadan başka işte çalışamayacağı, ek iş yapamayacağı’ oluşturdu.

‘EK İŞ YAPIYORSUN SENİ İŞTEN ÇIKARDIK’

S. 20 Ekim 2015 günü çalışmak üzere işyerine gitti. Ancak, S.’ye yapılan bildirimde sözleşmesinin feshedildiği işten çıkarıldığı belirtildi. Sunulan gerekçede ise, S.’nin Facebook hesabı üzerinde, ek iş olarak dövmecilik yaptığı yönündeki paylaşımları oldu. S., fesih kararının iptali ve işe iadesi için yargı yoluna gitti.

MAHKEME: FESİH AĞIR OLDU

Dava Bakırköy 12. İş Mahkemesi’nde açıldı. Mahkeme, geçen yıl Haziran ayında verdiği kararda S.’nin davasını kabul etti. Mahkeme, S.’nin Facebook hesabında yer alan paylaşımlarının, işten çıkarılmayı gerektirecek ağırlıkta olmadığına işaret ederek, işe iadesine hükmetti.

İŞ İLİŞKİSİ SÜRDÜRÜLEMEZ

Davalı şirket kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yaptı. Daire, iş mahkemesi kararını bozdu. Daire kararında …”Davacının iş sözleşmesine aykırı davranışta bulunması sebebiyle iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği, bu sebeple davalı işverenin feshinin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından, davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır” denildi.

HAKLARINI ÖDEYİN ÇIKARIN

Yargıtay kararında, işverenin aldığı fesih kararının geçerli olduğuna işaret ederek, aşçı S.’ye yasal hakları ödenerek işten çıkarılması gerektiği kaydedildi. Kararın kesinleşmesi ile birlikte dosya geçen Temmuz ayında kapandı.



YARGITAY'IN KARARI YERİNDE

Kararı değerlendiren İstanbul Barosu’na üye Avukat Kemal Özdemir “Yargıtay’ın konuyla ilgili verdiği karar her ne kadar işçi bakımından ağır bir kararmış gibi gözükse de, işveren ve işçinin birbirlerine karşı iş sözleşmesinden doğan sorumlulukları var... İşçinin işverene karşı borçlarından biri sadakat borcudur. Konuya ilişkin davada işçi, iş sözleşmesinde ek iş yapmayacağını baştan kabul etmiş. Eğer bu durum sözleşmede kararlaştırılmamış olsaydı Yargıtay’ın kararı işçinin performansı, iş yerinin düzeninin bozulup bozulmaması gibi bir takım değerlendirmelere bağlı olarak daha farklı olabilirdi. Ancak işçinin ek iş yapması iş sözleşmesinde yasaklandığı için Yargıtay o kriterleri hiç değerlendirmeye girmeden sözleşmeye aykırılık sebebiyle kararı bozmuş. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların delil olarak kabulü de yasal ve yerinde” şeklinde konuştu.

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