Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Çalışanlarından Google'a dava

Çalışanlarından Google'a dava

Hürriyet Haber
15.09.2017 - 10:34 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 10:34

Eski üç kadın çalışanın teknoloji şirketi Google'a cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle dava açtı.

Alphabet Inc.’in alt kuruluşu Google’ın üç eski kadın çalışanı, teknoloji şirketine çalışanlar arasında maaş ve terfi ile ilgili konularda cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle dava açtı.

NTV'nin haberine göre davacı kadınların, Google’ın Kaliforniya eyaletinin Mountain View isimli şehrinde yer alan biriminde yazılım mühendisi, iletişim uzmanı ve yönetici olarak çalıştığı bildirildi. Aynı işi yaptıkları halde şirketin kadınlara daha az maaş verdiğini ve aynı pozisyon için kadınlar yerine erkeklerin terfi ettirildiğini söyleyen eski çalışanlar, Google’a dava açtı.

ABD Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada konuyla ilgili soruşturma başltadığı belirtilirken, Google’dan cinsiyet ayrımcılığı iddialarıyla ilgili henüz bir yorum yapılmadı.

Etiketler: Alphabet Inc , google , Mountain View
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri