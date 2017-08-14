Çalışanları kurum içi girişimciliğe teşvik etmenin yolları

Aynı şekilde çalışanların da daha aktif olarak bu dönüşümün içinde yer alması bekleniyor. Bir yöneticiyseniz bu konuda üzerinize düşen belli başlı görevler var. Aşağıdaki taktikleri izleyerek çalışanlarınızı "daha girişimci bireyler" haline getirmeniz mümkün:

1. Risk almaları konusunda onları teşvik edin

Çalışanlarınızdan yaratıcı ve dahiyane fikirler duymak istiyorsanız onlara deneysel çalışabilecekleri, risk alabilecekleri mesajını vermelisiniz. Risk almaktan ve hata yapmaktan korkan birinden, yaratıcı fikir beklemek pek de mantıklı olmaz. Hatta fikirleri ilginizi çeken kişilere küçük bütçe imkanları sağlayarak onlara kendilerini göstermeleri için şans verebilirsiniz.

2. Müşteri memnuniyeti daima önceliğiniz olsun

Müşterilerinizin problemlerini ve beğenebilecekleri fırsatları analiz etmelisiniz. Böylece çalışanlarınız varsayımlarının doğru ya da yanlış olduğunu gözlemleyebilir. Bu da onları öngörülerine güvenmeleri konusunda cesaretlendirir.

3. Etkinlikler düzenleyin

Öğrenme süreci yalnızca sunumlarla gerçekleştirilen sıkıcı bir süreçten ibaret değil. Şirket içi kaynaşmayı pekiştirecek etkinlikler düzenleyebilir ya da çalışanlarınızdan birinin sunduğu özgün bir projeyi etkinlik haline getirebilirsiniz. Böylece çalışanlarınız sıkıcı iş ortamından biraz uzaklaşmış olacak, hem de kendilerine güvenleri artacaktır.

4. İyi bir takım lideri olun

Çalışanlarınızın sorunlarına öncelik veren ve onlara karşı dürüst olan bir takım lideri olun. Böylece çalışanlarınızın güvenini kazanırsınız. Onlara daha özgür ve paylaşımcı bir ortamda çalışma fırsatı verin. Böylece çalışanlar yeni fikirlerle şirketin dönüşümüne katkı sunacaklardır.

5. Kendinizi sürekli geliştirin ve yeniliklere açık olun

Araştırmalara göre girişimci düşünce yapısına sahip kişiler daha yüksek motivasyona ve yaratıcı şekilde problem çözme yetisine sahip oluyor. Lider olarak önce bu fikre siz adapte olmalısınız. Yaratıcılığıyla ve dinamikliğiyle dikkatinizi çeken kişilerden öğrenmeli ve öğrendikleriniz doğrultusunda da kendinizi geliştirmelisiniz.

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