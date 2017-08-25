Çalışanlara önemli uyarı! İşe giriş tarihine dikkat... Bir gün bile...

Emeklilik hesaplanırken de staj girişi değil, ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen tarih dikkate alınıyor.

Emekli olunacak tarihin hesaplanması için gereken bilgi, ilk kez ne zaman sigortalı olunduğudur. İlk kez sigortalı olunan tarih ne kadar eskiyse, emeklilik koşulları da o kadar kolaylaşır.

STAJ GİRİŞİ SAYILMIYOR

Akşam'dan Okan Güray Bülbü'ün yazısına göre sosyal güvenlik sisteminde sigorta kollarından yardım sağlanabilmesi için belirli bir süre sigortalı olmak ve prim ödemek gerekir. Sigorta girişi yapılan kişi için sosyal güvenlik sistemi anlamında sayaç işlemeye başlar. Emeklilik için belirleyici olan ilk kez sigortalı olunan tarih açısından uzun vadeli sigorta kollarına tabi olunan tarih baz alınır. Dolayısıyla staj girişleri emeklilik için giriş olarak sayılmaz. Bu nedenle emeklilik tarihi hesaplanırken staj girişi değil, ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenen tarih baz alınır. Yani staj girişi değil, işe giriş tarihi esastır. Pek çok kişi ne zaman emekli olacağını merak eder ancak ilk kez ne zaman sigortalı olduğunu gün, ay ve yıl olarak hatırlamaz. Fakat sosyal güvenlik sisteminde bir günün bile çok önemi vardır.

HİZMET DÖKÜMÜ ÖNEMLİ

Örneğin 24 Mayıs 1997’de ilk kez sigortalı olan bir kadın 54 yaşında emekli olurken, 23 Mayıs 1997’de ilk kez sigortalı olan bir kadın 53 yaşında emekli olur. Bu nedenle ilk kez sigortalı olunan tarihin gün, ay ve yıl olarak bilinmesi ve emeklilik hesabının buna göre yapılması gerekir.

Çalışanların e-Devlet üzerinden 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü'hizmetinden faydalanarak ilk kez sigortalı oldukları tarihi gün, ay ve yıl olarak öğrenmeleri çok önemlidir. Bu hizmet üzerinden çalışanlar işe giriş tarihlerini, SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığı’na tabi çalışmalarını takip edebilirler. Bu bilgiler ışığında emeklilik tarihinin hesaplanması çok daha doğru olacaktır.

ERKEK VE KADIN İÇİN FARKLI HESAP

İlk kez sigortalı olunan tarih öğrenildikten sonra emeklilik için gerekli koşullar öğrenilebilir. 4/a’lı yani eski adıyla SSK’lılar için ilk kez sigortalı olunan tarihe göre emeklilik koşulları için tablo üzerinden hesap yapılır. Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün yazısına göre, erkek ve kadınlar için emeklilik koşulları farklıdır. Bu nedenle emekli olacak kişinin cinsiyetine göre hesaplama yapılması gerekir.

3 ŞART BİR ARADA OLMALI

Bir kişiye emekli aylığı bağlanabilmesi için üç şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlardan ilki emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresidir. Sigortalılık süresi ilk kez işe girilen tarihte başlar, kişi çalışsa da, çalışmasa da işlemeye devam eder. İkinci şart ise prim ödeme gün sayısıdır.

HEPSİ SAĞLANINCA AYLIK BAĞLANIYOR

İlk kez işe girilen tarihte prim ödenmeye başlayınca prim ödeme gün sayısı artmaya başlar. Çalışılmaya devam edildikçe prim ödeme gün sayısı artar. Emeklilik için üçüncü şart ise yaştır. Emekli aylığı bağlanması için kişinin belirli bir yaşa gelmiş olması gerekir. İşte bu üç şartın birlikte gerçekleştiği tarihte emekli aylığı için başvurulabilir. Şartlardan biri veya ikisi sağlanmış olsa bile üçüncü şart ne zaman sağlanırsa ancak o zaman emekli aylığı bağlanabilir.