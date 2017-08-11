Çalışanlara emeklilikle ilgili son gün uyarısı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, gündemde yer alan; emeklilik sürelerinden hizmet birleştirmesine, ombudsmanlıktan sosyal ve ekonomik destek programına, emeklilerin faizsiz avans hakkından işi bozulan esnaflara verilecek desteğe kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Nacar, 2017 yılı 31 Aralık’a kadar hizmet birleştirmesi yapan çalışanların erken emekli olma ve daha fazla emekli maaşını alma gibi imkanlara sahip olacağını belirtti.

Hukukun üstünlüğünün sağlanması; iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu yani ombudsmanlık uygulamasına değinen Nacar, “Parlamento tarafından kurulan bir ombudsmanlık var. Vatandaşın en son olarak sığınabileceği; şikayetlerini, haksızlıklarını çözüm sağlayabileceği ombudsmanlıkların başında da bugün Şeref Malkoç var.

Ben buradan vatandaşı uyarmak istiyorum. Eğer kamuyla alakalı hangi sorunu yaşadıysanız; haksızlığa uğradıysanız çözüm yolu ombudsmanlıktır. Çünkü verilen kararı o sizin hakkınızda çıkmış, doğru olmayan doğru bulmadığınız kararların çözüm noktası ombudsmanlıktır. O yüzden dilekçeyle başvurun.

Dilekçelerin bugüne kadar takip ettiğim kadarıyla benim de takip edipte verdiğim dilekçelerin yüzde 80’i başarıya ulaşmıştır. O yüzden kesinlikle bir daha tekrarlamak istiyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kurulan bir ombudsmanlık var ve bunun başında da Şeref Malkoç ekibi var. Onbinlerce verilen dilekçeye bugün cevaplar vermişler” dedi.

“10 YIL ÇALIŞARAK DA EMEKLİ OLUNABİLİR. VATANDAŞLAR HİZMET BİRLEŞTİRMESİNE GİTSİNLER”

Emekliliğin çalışan işçilerin en son noktada ‘artık ben yoruldum; çalışmak istemiyorum’ dediğinde rahata kavuşabilecekleri bir sistem olduğuna vurgu yapan Erhan Nacar, 10 yıl çalışarak da emekli olunabileceğini belirterek, “10 yıl çalışarak da emekli olunabilir. Bugün Türkiye’de 10 yıl çalışarak, 3 bin 600 günden emeklilik şartı mümkündür. Bugün sosyal güvenlikte; sosyal medyalarda, gazete mecralarında neyi görüyoruz ?

1999 öncesi işe girenlerin 3 emeklilik hakkının olduğu söyleniyor. Evet. 1999 öncesi işe girenler her şeyden önemlisi 3 bin 600 günden emekli olurlar. Aynı zamanda erkekse 55 yaşından, kadınsa 50 yaştan emekli olurlar. Ama bugün 1999’dan sonra bu şıklar daha da zorlaşmıştır. Bugün Türkiye artık 65-67 yaşı konuşuyor. O yüzden bu yıl bizim için çok önemli. Özellikle vurgulamak istiyorum 2017 yılının 31 Aralık’ına kadar hizmet birleştirmesi yapsınlar.

Hizmet birleştirmesinde emekliliklerine son bir yıl kala yaptıkları takdirde kişilerin ne zaman emekli olabilecekleri; hangi tarihte emekli olabilecekleri, hizmetleri ne zaman dolduracakları belli olacağı için o yüzden bu yıl çok önemli. Bu yıl içerisinde yaptıkları bir hizmet birleştirme onların hem erken emekli olma hem de daha fazla emekli maaşını alma gibi imkânlar doğuracaktır. O yüzden vatandaşı uyaralım. 2017’de kesinlikle hizmet birleştirmesine gitsinler” diye konuştu.

“SED PROGRAMINDAN YARARLANMAK İSTEYENLER 600 İLE 700 LİRA ARASINDA BİR AYLIK ALIYORLAR”

Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere, çocuklarını yanında bakımına imkan sağlanması gayesi ile başlatılan SED (Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti) programından da bahseden Nacar, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya zaten bir sistem başlattı.

SED programı. Bugün çocuklarını ayırmak istemeyenler SED programına devlet dahil olmanızı istiyor. Nedir bu program; Sosyal Ekonomi Destek paketi. Bu programdan yararlanmak isteyenler 600 ile 700 lira arasında bir aylık alıyorlar. Bununla ilgili bağlı bulundukları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı il müdürlüğüne giderek, ‘SED programından yararlanmak istiyorum’ diyerek başvuruda bulunabilirler” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN EMEKLİLİK HAKKINI KAZANMIŞ İSE VATANDAŞ, SGK’YA GİDİP İSTEDİĞİ KADAR AVANS ALABİLİR”

Emeklilik hakkını kesin olarak kazanmış fakat maaşını henüz alamamış vatandaşların SGK’ya başvurarak faizsiz avans çekebileceğini belirten Erhan Nacar, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bir avans sistemi var. Eğer gerçekten emeklilik hakkını kazanmış ise vatandaş, Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidip istediği kadar avans alabilirler.

Kesinlikle bu maaşlar faizsizdir. O vatandaşın içeride birikmiş olan emekli maaşlarından bir kısmının ödemesidir” dedi. Emeklilerin maaş hesabında ‘geçim’ ve ‘bakım’ durumunun dikkate alınacağı yönündeki çalışmalara da değinen Nacar, “Bağ-Kur ile Emekli Sandığı arasında emeklilerin almış olduğu bir uçurum farkı var. Biz bunu enflasyon ve ekonomiden kaynaklı bir problem olduğunu söylüyoruz.

Dolayısıyla bugün sosyal güvenlik kurumunun emeklilik maaşları yukarı giderken Bağ-Kur maaşlarının aşağıda olduğunu görüyoruz. Bunlara bir ayar yapılmalı ki son zamanlarda bu çok gündemde bunlar için bir ayarlama yapılacak. Hazırlık aşamasında olan bu durum için en az 100 lira en fazla 300 lira arasında bir ayar gelmesi söz konusudur. Çok yakın zamanda bunu göreceğiz” şeklinde konuştu.

“İŞİ BOZULAN ESNAFA ÇOK YAKINDA BİN 400 LİRAYA KADAR BİR EK DESTEK VERİLECEKTİR”

Prim borcu olan esnafların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, “Bağ-Kurlu vatandaşlar belli bir sigorta borçları olduğu zaman sağlık imkânlarından yararlanamıyordu. 25 şubat 2011 tarihinde 6111 sayılı torba yasa ile Bağ-Kur'u kapatmadan da farklı bir SGK 'da çalışıp sağlık imkanlarından yararlanabilirler. Aynı zamanda Bağ-Kur' u olan, işi bozulan esnaf kardeşlerimize de çok yakında bin 400 liraya kadar bir ek destek verilecektir. Bununla ilgili çalışmalar da devam etmektedir” dedi.