Çalışanı habersiz izlemeye AİHM cezası

AİHM, Romanya yargısının Barbulescu’nun özel hayatını korumakta yetersiz kaldığını belirterek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) aile hayatını ve özel hayatı koruma amaçlı 8’inci maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. Karar gereği işverenler, elektronik posta hesaplarının izlenebileceğini çalışana önceden bildirmek durumunda kalacak.

Barbulescu, bundan on yıl önce işyerinde Yahoo Messenger üzerinden erkek kardeşi ve nişanlısıyla mesajlaştığının belirlenmesi üzerine işten atılmıştı.

AİHM’nin temyiz organı olan 17 yargıçlı Büyük Daire, 6 oya karşı 11 oyla aldığı kararda, Barbulescu’nun, elektronik postaların izlenmesi, bunun boyutu ya da mesajlara erişim olabileceği konusunda bilgilendirilmemesi etkili oldu. Barbulescu’nun mesajlarının izlenmesini meşru kılacak nedenler olup olmadığı konusunda yeterli değerlendirme yapılmamış olması da ihlal kararının gerekçeleri arasında yer aldı.

Romanya yargısı, Barbulescu’nun şikâyetlerini geri çevirmiş ve şirketten yana tavır almıştı. İhlal kararı alınmasını yeterli adil tazmin olarak gören AİHM, herhangi bir tazminatı gerekli görmedi.