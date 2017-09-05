MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Çalışanı habersiz izlemeye AİHM cezası

    Çalışanı habersiz izlemeye AİHM cezası

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    05.09.2017 - 14:50 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 14:52

    İŞ yerinde kendisine tahsis edilen elektronik posta hesabını özel yazışmaları için kullandığı gerekçesiyle kovulan Romanya vatandaşı Bogdan Barbulescu’nun şikâyetini değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tüm çalışanları ve işverenleri ilgilendiren bir karar aldı.

    AİHM, Romanya yargısının Barbulescu’nun özel hayatını korumakta yetersiz kaldığını belirterek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) aile hayatını ve özel hayatı koruma amaçlı 8’inci maddesinin ihlal edildiğine karar verdi. Karar gereği işverenler, elektronik posta hesaplarının izlenebileceğini çalışana önceden bildirmek durumunda kalacak.

    Barbulescu, bundan on yıl önce işyerinde Yahoo Messenger üzerinden erkek kardeşi ve nişanlısıyla mesajlaştığının belirlenmesi üzerine işten atılmıştı.

    AİHM’nin temyiz organı olan 17 yargıçlı Büyük Daire, 6 oya karşı 11 oyla aldığı kararda, Barbulescu’nun, elektronik postaların izlenmesi, bunun boyutu ya da mesajlara erişim olabileceği konusunda bilgilendirilmemesi etkili oldu. Barbulescu’nun mesajlarının izlenmesini meşru kılacak nedenler olup olmadığı konusunda yeterli değerlendirme yapılmamış olması da ihlal kararının gerekçeleri arasında yer aldı.

    Romanya yargısı, Barbulescu’nun şikâyetlerini geri çevirmiş ve şirketten yana tavır almıştı. İhlal kararı alınmasını yeterli adil tazmin olarak gören AİHM, herhangi bir tazminatı gerekli görmedi.

    Etiketler: Bogdan Barbulescu , Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi , AİHM , Romanya , Yahoo Messenger
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri