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Çalışana, anne adayına yeni yılda yeni haklar

Ayhan CAN
29.12.2017 - 11:01 | Son Güncelleme:

Almanya’da 2018 yılında hangi yeniliklerin yürürlüğe gireceğini, hafta sonu yayımlanan Hürriyet’te Hürdanış köşesinden duyurmuştuk. Ancak yeni yılda yürürlüğe girecek başka uygulamalar da var.

ALMAN hükümeti, yaşlılık dönemine yönelik en eski ek emeklilik sistemlerinden birisi olan işyeri emekliliğini güçlendirecek önlemler almıştı. Bu amaçla ‘İşyeri Emekliliği Güçlendirme Yasası’nı hazırlamıştı. İşte bu yasa 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek.

Doğum oranının düşük olduğu Almanya’da nüfus artışını teşvik etmek için hazırlanan ve bir kısmı bu yıl yürürlüğe giren ‘Anne Adaylarını Koruma Yasası’nın yeni yılda yürürlüğe girecek bazı bölümleri de var.
Ve çalışan kadınlar için yeni bazı haklar geliyor.
Ayhan Can, 1 Ocak’ta uygulamaya konulacak bu yeni düzenlemelerin kimileri nasıl etkileyeceğini araştırdı
Cumartesi ve pazar günü Hürriyet’te Hürdanış köşesinde.

Etiketler: 2018 neler getiriyor , yeni yıl yeniliklerle geliyor
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