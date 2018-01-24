Çalışan annelere 400 TL destek

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, çalışan kadınların sanayi kuruluşlarında iş gücüne katkı sağlamak için bazı teşvikler getirdiklerini belirterek "Çocuklarının kreşlerde kalması için ayda 400 TL yardım yapılacak" dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere beraberinde İŞKUR Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile birlikte Rize’ye gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, ilk olarak İŞKUR İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Müdürü Hasan Kiraz ile görüşen Uzunkaya, ardından 53 Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi, açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük sorununun işsizlik olduğuna vurgu yapan Uzunkaya "İstihdama yönelik meslek kuruluşları 4 kez toplandı. Burada alınan kararlarla eğitim ve iş gücü, piyasa, nitelikli eleman yetiştirilmesi ve 2017 yılı değerlendirilmesi yapıldı. Rize açısından nasıl geçtiğini, neler yaşandı bunları değerlendirdik. Rize Üniversite mezunu kadınların en yüksek istihdam sağlandığı il olarak göze çarpmakta. Türkiye olarak kadın istihdamında en yüksek başarıyı gösterdik. 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişiye istihdam sağladık. 2018 yılına daha geniş kapsamla girmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl teşvikler ilgi ve alaka gördü. Kadınlarımızın sanayi kuruluşlarında iş gücüne katılımının sağlanması için bazı teşvikler getirdik ve çocuklarının kreşlerde kalması için ayda 400 TL yardım yapılacak” diye konuştu.

Uzunkaya, her iş ve işçi için 773 TL teşvik verildiğini belirterek “Bunu 883 TL'ye çıkardık. Bu kapsamda teşviklerimiz 2 bin TL'ye kadar çıktı. 54 TL olan harçlığı 61 TL'ye çıkardık. Küçük esnaf ile ilgili olarak imalatta ustalık belgesi alanlara 1 ay iş yeri diğer aylarda ise İŞKUR ücret ödeyecek. Kurs süreleri 8 ay olarak belirlendi ve bu süre kurslara katılanlara günlük yevmiye olarak 61 TL ödenecek. Kadınlarımızın sanayi kuruluşlarında iş gücüne katılımının sağlanması için bazı teşvikler getirdik ve çocuklarının kreşlerde kalması için ayda 400 TL yardım yapılacak. Bu yıl istihdam rakamları daha yukarıya çıkacak” şeklinde konuştu.

Uzunkaya açıklamasında, Türkiye’de İŞKUR bünyesinde 7 bin 500 kişinin çalıştığını, Avrupa ülkelerinde bu rakamın 10 katı olduğunu ancak aynı verimliliği gösteremediğini belirterek “Bu yıl kadın, gençlerimiz, madde bağımlıları ve engellilere daha çok ağırlık vereceğiz” ifadelerini kullandı.