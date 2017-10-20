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    'Çalıntı Dali tablosu' Lübnan'da bulundu

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 08:53 | Son Güncelleme:

    İspanyol ressam Salvador Dali'nin çalındığına inanılan bir tablosu, Lübnan'da bulundu.

    Bayan Reeves'in portresi olarak bilinen tabloyu satmaya çalışan dört kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Tablonun, başkent Beyrut'taki Cola Mahallesi'nde yapılan polis soruşturması sonucu bulunduğu kaydedildi.

    BBC Türkçe'nin haberine göre Lübnan Polisi, tablonun büyük olasılıkla komşu bir ülkeden çalındığını açıkladı. Sanat Tarihçisi Lawrence Saphire Lübnan'da yayınlanan Daily Star gazetesine yatığı açıklamada, Dali'nin "bu tür eserlerinin ciddi çalışmalar olarak görülmediğinden genelde birkaç yüz bin dolara satıldığını" söyledi.

    Çalıntı Dali tablosu Lübnanda bulundu

    Dali uzmanı Nicolas Descharnes, tablonun 1986 - 1997 arasında birkaç kez açık arttırmada satıldığını belirtti. Her iki uzman da Lübsnan'da bulunan tablonun hakiki olup olmadığı hakkında bir yorum yapmadı.

    Etiketler: Ressam
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