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    Çalınan buzağı otomobil bagajından çıktı

    ERZURUM (AA)
    26.10.2017 - 20:11 | Son Güncelleme:

    Erzurum'da jandarmanın hayvan hırsızlarına yönelik yaptığı ve 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çalınan bir buzağı otomobil bagajında bulundu.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde nitelikli hırsızlık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

    Ekipler, istihbarat çalışması ile fiziki ve teknik takipler sonucu Aziziye ilçesi Üçköse Mahallesi'nde hırsızlık yapılacağı bilgisini aldı. 

    Şüphelileri takibe alan ekipler, bu kişilerin kullandığı otomobili Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde çaldıkları hayvanları bıraktıkları bir ahırın önünde terk edilmiş olarak buldu. 

    Yapılan aramada, aracın bagaj kısmına konulmuş bir buzağı bulan ekipler, şaşkınlık yaşadı. 

    Ahırı kontrol eden ekipler, kent merkezi ve bazı ilçelerde daha önce meydana gelen hırsızlık olaylarında çalındığı anlaşılan çok sayıda büyükbaş hayvan ele geçirdi. 

    Araştırmalar sonucu olaylarla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

    Operasyon sonucu ele geçirilen çalıntı hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi. 

    Çalınan buzağı otomobil bagajından çıktı

    Etiketler: Erzurum
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