Göztepe, Karşıyaka, Altay gibi köklü takımlara alt yapısının da başarısıyla “çalım” attı…

Bir anda İzmir’in incisi oldu…

Süper Lig deneyimi yaşamanın verdiği heyecanla tecrübe aradı…

Ve o tecrübeyi Gaziantepspor ile olan birlikteliği son anda direkten dönen Uygun’da buldu…

Heyecan dorukta…

Zira Buca, Süper Lige Uygun bir hoca bulmuştu. Tabii kendince…

“Herkesin bizden dualarını eksik etmemelerini istiyorum. Çıktığımız mücadelede güzel başarılara ulaşacağımıza inancım tam. Sevgi ve saygının olduğu yerde itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde hoşgörü, hoşgörünün olduğu yerde de başarı vardır. Biz de inancımız gereği her şeyin hakkını vererek, Bucaspor’u alkışlarla başarılı noktalara ulaştıracağız."

Evleniyoruz, Mutluyuz…

Birliktelik Uygun’un edebiyat parçalayan dizeleriyle başladı…

Yirmiye yakın transfer ile devam etti!

Takımın kimyasını bozdu, kendi kimyasını kurdu…

Sivas’tan kendi oyuncularını getirdi…

Nitekim harcadığı paranın hakkını veremedi…

Yine de Başkan’ı ona çok güveniyordu. Ki aniden görüntüde istifa etti…

Görüntünün dışında kalanlar ise onunla vicdanı arasında bir muhasebedir…

Bucaspor kendine iyi bir hoca iyi bir öğretici kısacası örnek bir eğitimci bulabilir!

Uygun’un gitmesi bence daha da faydalı olacaktır…

Ama önemli olan birlikteliğin sağlıklı bir şekilde sona erdirilmesidir…

T.F.F. bunca yanlış ve hatanın içinde etik aramazken, bu hareketi “uygun” bulmayıp, içerisinde “etik” olmayan taraflar arıyorsa…

İçinde bulunduğu durum vahimdir…

Sivas’da yakaladığı başarısını “la ilahe illallah” ile açıklayıp rakiplerini farklı bir durumla itham ederken, anlaşılıyor ki “gavur” İzmir ona hiç yaramamış…

Kim bilir belkide İzmir’den beklediği duaları alamadığından böyle bir başarısızlık oldu…

Neticesinde Uygun, Çalımbye diyen Eskişehirspor’un güvenini kazanmış görünüyor…

Belki ilerleyen dönemlerde başarıyı da yakalayacaktır…

Ne diyelim Allahtan umut kesilmez!

O yüzden biz yine de dualarımızı eksik etmeyelim!

