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    California'da silahlı çatışma

    Hürriyet Haber
    15.11.2017 - 07:38 | Son Güncelleme:

    ABD'de bir ilkokulda sonlanan silahlı çatışmada, saldırgan dahil beş kişi öldü.

    ABD'nin California eyaletindeki bir ilkokulda sonlanan silahlı çatışmada beş kişi hayatını kaybetti, iki çocuk da yaralandı. Polis sözcüsü, saldırganın emniyet güçlerince vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Saldırının sebebi henüz netlik kazanmadı.

    Yetkililer, olayın Tehama kentinde saldırganın bulunduğu evde başladığını açıkladı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından saldırganın kaçarak bölgedeki ilkokula doğru ateş açarak ilerlediği bildirildi.

    LAS VEGAS'TA SİLAHLI SALDIRI

    Thema Şerif Yardımcısı Rhil Jonston, KCRA haber ajansına verdiği demecinde, olayın duyulmasının ardından yaklaşık yüz polisle operasyon başlatıldığını ve ilkokulun boşaltıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    ÖNCEKİ SALDIRILAR

    ABD'de son dönemde artan silahlı saldırılarla birlikte ülkede ateşli silah bulundurma ve kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler tartışma yaratıyor. Son olarak yaklaşık bir hafta önce Teksas'ta bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi bir ayin sırasında hayatını kaybetmişti.

    Teksas'tan beş hafta önce de Las Vegas'ta ABD'nin yakın geçmişteki en kanlı silahlı saldırısı gerçekleştirilmiş ve bir müzik festivali katılımcılarına açılan ateş sonucu 58 kişi öldürülmüştü.

    Etiketler: Saldırılar
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