Çaldığı otomobille gezdi, yaktı, serbest kaldı

Olay, merkez Selçuklu İlçesi'nde 4 gün önce meydana geldi. Uğur Kalaycı’ya ait 03 LY 791 plakalı kapıları açık park halindeki otomobil, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Kalaycı’nın başvurusu üzerine Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler geçen Perşembe günü merkez Karatay İlçesi'nde bir otomobilin yandığı ihbarı geldi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler marş dinamosundan alev alan otomobilin Uğur Kalaycı’nın çalınan araç olduğunu tespit etti. Yakınlardaki akaryakıt istasyonlarının güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin bir akaryakıt istasyonundan yakıt alıp ayrıldığını belirledi.

Polis, bu görüntülerden şüphelinin poliste 4 farklı suç kaydı bulunan Ahmet D. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonrası Ahmet D. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmet D. polisteki ifadesinde, "Aracın kapıları açıktı. Anahtarlar da torpido gözündeydi. Aracı alıp olay yerinden ayrıldım. Bir süre gezdim. Araç park halindeyken çalıştırmak istedim. Birçok kez marşa bastıktan sonra araç marş dinamosundan alev aldı. Daha sonra korkup aracı boş bir araziye itekledim. Daha sonrada olay yerinden ayrıldım" dedi.

'Otomobilden hırsızlık, otomobil hırsızlığı ve mala zarar verme’ suçlarından adliyeye sevk edilen Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.