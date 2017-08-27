Çakmakla oynarken evi yaktılar

Alevler bir odayı sararken, 3 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Anne Ayfer Köse ile 2 yaşındaki oğlu Hüseyin ve 6 yaşındaki kızı Narin, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Minik Hüseyin hayatını kaybederken, durumu ağır olan ablası Narin Köse ise yanık ünitesinde tedaviye alındı. Acı haberi alıp evine koşan baba Gökhan Köse, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.



Yangına çakmakla oynayan çocukları sebebiyet verdiği öğrenilirken, ailenin yanan eve yeni taşındığı bildirildi.