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    Çakmakla oynarken evi yaktılar

    İHA
    27 Ağustos 2017 - 00:05Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 00:06

    BURSA’da Fatih Mahallesi Gazi Sokağı'nda 3 katlı binanın zemin katında dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Baba Gökhan Köse'nin işte olduğu sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

    Alevler bir odayı sararken, 3 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Anne Ayfer Köse ile 2 yaşındaki oğlu Hüseyin ve 6 yaşındaki kızı Narin, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Minik Hüseyin hayatını kaybederken, durumu ağır olan ablası Narin Köse ise yanık ünitesinde tedaviye alındı. Acı haberi alıp evine koşan baba Gökhan Köse, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.

    Yangına çakmakla oynayan çocukları sebebiyet verdiği öğrenilirken, ailenin yanan eve yeni taşındığı bildirildi.

    Etiketler: Yangın , Bursa , gazetehaberleri
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