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‘Çakma Ulusoy’ için tutuklama kararı çıktı

Dinçer GÖKÇE
26.10.2017 - 10:33 | Son Güncelleme:

Kendisini, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy’un yakın akrabası olarak tanıtarak Ankara’da 2 bine yakın konut satan Çetin Ulusoy ile birlikte 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Mahkeme, yakalandıkları gibi tutuklanmalarını isteyen sanıklar için 280 yıla yakın hapis cezası verdi. Haklarında tutuklama kararı çıkan 5 kişi, aralarında profesörlerin de bulunduğu yüzlerce kişiye hayali daire satmakla suçlanıyordu.

Bir süredir firari olan Çetin Ulusoy ile birlikte yargılanan isimler, Ankara’da yüzlerce kişiyi dolandırmakla suçlanıyor. Sanıklar, aralarında hakim, savcı, öğretim‘Çakma Ulusoy’ için tutuklama kararı çıktı
üyelerinin de olduğu yüzlerce kişiye hayali konut satmakla suçlanıyordu.

Yüzlerce kişiye, hayali daire satmakla suçlanan Ulusoy İnşaat’ın yetkilileri hakkında 4 yıl önce soruşturma başlatılmıştı.

5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mahkeme 5 sanık hakkında yakalama kararı verdi. Mahkeme, sanıklar Çetin Ulusoy, Erdal Çelik, Emrah Çevik, Ahmet Çelik ve Ahmet Keskin’in yakalandıklarında tutuklanmaları yönünde karar verdi.

'HALUK ULUSOY İLE AKRABAYIZ' İDDİASI

Yüzlerce kişinin mağdur olarak yer aldığı dava dosyasında, Haluk Ulusoy da müşteki olarak yer alıyordu. İddianamede, sanıkların kendilerini Haluk Ulusoy’un akrabası olarak tanıttıkları bilgisi yer almıştı.

PARALAR PATRONUN HESABINA

İddianameye göre, sanıklar, bir dizi hileli davranışla yüzlerce kişiden para topladı. Savcılığın talebi sonrası hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, daire satın alanların şirket hesabına yatırdığı paralar şirketin kurucusu Çetin Ulusoy’un hesabına aktarıldı. Bilirkişi raporuna göre ise, yalnızca davaya müdahil olan 119 kişiden toplanan para 10 milyon TL seviyesinde. Ancak satışı yapılan toplam daire sayısının bin 650 olduğu ifade edilerek toplanan paranın çok daha fazla olduğuna işaret ediliyor. Bilirkişi raporunda ayrıca, şirket yetkililerinin basiretli bir tacir gibi davranmadıklarını, kaçak ve ruhsatsız yapılar inşa etmeye çalıştıklarına işaret edilmişti.
‘Çakma Ulusoy’ için tutuklama kararı çıktı
PROFESYONEL BİR BİÇİMDE HAREKET ETTİLER
Bir kısım mağdur adına davayı takip eden Avukat Soner Aslan “Her ne kadar mahkeme aralarında Çetin Ulusoy'un babası Şevket Ulusoy'un, satış müdürü‘Çakma Ulusoy’ için tutuklama kararı çıktı
ve satış yöneticilerinin bulunduğu toplam 4 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan beraat kararı vermişse de bu karar; klasörlerce delil, 140 mağdur beyanı karşısında hukuka aykırıdır.

Mahkeme tarafından sanıklardan Çetin Ulusoy, Erdal Çelik, Ahmet Çelik, Emrah Çevik ve Ahmet Keskin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olması vicdanlara bir nebzede olsa su serpmişse de, bu karar geç verilmiş bir karar olduğundan sanıkların kaçacak olmaları kuvvetli bir ihtimal olduğundan cezaevine girmeleri ve adaletin tecelli etmesi pek mümkün görünmemektedir” dedi.

Sanıkların, profesyonel bir biçimde hareket ettiğini öne süren Av. Aslan “Mahkeme sürecinde dahi başka illerde sanıklardan Çetin Ulusoy'un babası Şevket Ulusoy tarafından yeni kurulan şirket üzerinden maketten ev satışı yaparak yeni mağduriyetler yaratılmış. Mağdurlardan haksız elde edilen para on milyonlarca lira… Üstelik mağdurların zararlarının hala giderilmiş değil ve nasıl giderileceği ise belirsiz. Bu noktada, mahkemenin alt sınırdan ceza vermesi hukuka aykırı olmakla birlikte kabul edilebilir değildir” dedi.

Çakma Ulusoy'Çakma' Ulusoy

 

 

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