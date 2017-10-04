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    ‘Çakma’ fren takviyesi takılmış

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    04.10.2017 - 20:47 | Son Güncelleme:

    İZMİR’den Anneler Günü’nü kutlamak için Marmaris’e giden 21’i kadın 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı kazanın, midibüsün fren sistemini güçlendirmek için yapılan merdivenaltı müdahale nedeniyle meydana geldiği ortaya çıktı. Bilirkişi heyetinin incelemelerini tamamlayarak oluşturduğu ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ettiği 40 sayfalık rapora göre, kazanın tek ve asıl suçlusunun midibüsün sahibi Bülent Çetindağ. Raporda, kazaya midibüsün fren sisteminin, daha sonradan takılan fren takviyesi nedeniyle devre dışı kalmasının sebep olduğu tespit edildi. Rapora göre, merdivenaltı yöntemle ek hava takviyeli bir fren sistemi takılmıştı.

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    KALP KRİZİ GARANTİLİ DOPİNG

    Raporda ayrıca midibüsün bir tekerleği fren hidroliği akıtınca, herhangi bir mühendislik bilgisi olmadan yapılan fren sistemine yapılan müdahalenin tüm tekerleklerdeki frenlerin etkisiz hale gelmesine neden olduğu belirtildi.

    Fren, araç muayene ve kış lastiği uzmanı Makine Yüksek Mühendisi Alpay Lök bilirkişi raporunu ve kazayı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi:

    “Raporda araç sahibinin kusurlu görülmesi doğru. Eksik olan taraf tadilatı yapanın da sorumlu tutulması lazım. Onaysız tadilat suç ancak bu suçun yeteri kadar cezası yüksek değil. Böyle bir araçta tadilat yapmanın cezası çok daha yüksek olması lazım. Onaysız fren tadilatları çok. Bunlar mevcut muayene sisteminde bir kısmı yakalanıyor, bir kısmı yakalanmıyor. Muayeneden önce söküyorlar, daha sonra tekrar takıyorlar. Araçların fren performansları yükselsin istiyorlar. Bakımı iyi yaparsa freninin daha iyi olacağını bilemiyorlar. Aracın fabrika çıkışı özelliğini aynen devam ettiriyor olması lazım.

    BU ARAÇLARA İLAVE DENETİM LAZIM

    Bu araca bir tadilat gerekli değil. Bu arabaların frenlerinde orijinal hallerinde bir sorun yok. Bakımlarda orijinal parçalar kullanılmadığı için arabanın fren performansı düşüyor. Kalp krizi garantili doping diyorum ben buna. Yarışçı kalp krizi geçirmez ve yakalanıncaya kadar koşar. Arabaya da doping yapınca hidrolik basıncı arttırılıyor.

    Yetkili servis bu tadilatı yapmaz. Bunu yapanlar kayıt dışı servisler. Kayıt dışının güçlü olduğu ülkemizde ne yazık ki yetkili servislerin dışındaki alan düzenlenmemiş bir alan. Kayıt dışı parçalarla, tamamen onaysız işler yapabiliyorlar. Bunun önüne kimse geçemiyor. Önüne geçmek için ilave denetim lazım.

    YETKİN SERVİSLER GÖREV ALMALI

    Onaysız tadilata karşı daha yüksek cezalar gelmesi lazım. Avrupa Birliği mevzuatı gereği hızlı, çabuk ve ucuz olması gereken mevcut araç muayenesinin dışında ilave bir muayene var. SP muayenesi. Normal periyodik araç muayenesinin dışında otobüsler 3 kez daha muayene ediliyor. Bunun panzehri ağır taşıtlar için ayrı bir muayene daha gelmesi. Bu organizasyonlar içinde de yetkin servisler görev almalı.”

    ‘Çakma’ fren takviyesi takılmış

    NE OLMUŞTU?

    İzmir Buca’da bir araya gelen kadınlar, 14 Mayıs Anneler Günü’nü kutlamak için Marmaris’e günübirlik bir gezi düzenledi. Kiralanan midibüsün şoförü Armağan Sertbaş, eşi Duygu Sertbaş ve 10 aylık kızı Nehir Sertbaş’ı da yanına aldı. Armağan Sertbaş saat 12.30 sıralarında Sakar Geçidi’nden inerken midibüsün kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçtikten sonra beton bariyerleri aşan midibüs 30 metre alttaki yola uçtu. Kazada şoför de dahil 24 kişi hayatını kaybetti. 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

    Marmariste feci kaza: 24 kişi hayatını kaybettiMarmaris'te feci kaza: 24 kişi hayatını kaybetti

    Etiketler: gazetehaberleri , izmir , anneler günü
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