‘Çakma’ fren takviyesi takılmış

KALP KRİZİ GARANTİLİ DOPİNG

Raporda ayrıca midibüsün bir tekerleği fren hidroliği akıtınca, herhangi bir mühendislik bilgisi olmadan yapılan fren sistemine yapılan müdahalenin tüm tekerleklerdeki frenlerin etkisiz hale gelmesine neden olduğu belirtildi.

Fren, araç muayene ve kış lastiği uzmanı Makine Yüksek Mühendisi Alpay Lök bilirkişi raporunu ve kazayı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi:

“Raporda araç sahibinin kusurlu görülmesi doğru. Eksik olan taraf tadilatı yapanın da sorumlu tutulması lazım. Onaysız tadilat suç ancak bu suçun yeteri kadar cezası yüksek değil. Böyle bir araçta tadilat yapmanın cezası çok daha yüksek olması lazım. Onaysız fren tadilatları çok. Bunlar mevcut muayene sisteminde bir kısmı yakalanıyor, bir kısmı yakalanmıyor. Muayeneden önce söküyorlar, daha sonra tekrar takıyorlar. Araçların fren performansları yükselsin istiyorlar. Bakımı iyi yaparsa freninin daha iyi olacağını bilemiyorlar. Aracın fabrika çıkışı özelliğini aynen devam ettiriyor olması lazım.

BU ARAÇLARA İLAVE DENETİM LAZIM

Bu araca bir tadilat gerekli değil. Bu arabaların frenlerinde orijinal hallerinde bir sorun yok. Bakımlarda orijinal parçalar kullanılmadığı için arabanın fren performansı düşüyor. Kalp krizi garantili doping diyorum ben buna. Yarışçı kalp krizi geçirmez ve yakalanıncaya kadar koşar. Arabaya da doping yapınca hidrolik basıncı arttırılıyor.

Yetkili servis bu tadilatı yapmaz. Bunu yapanlar kayıt dışı servisler. Kayıt dışının güçlü olduğu ülkemizde ne yazık ki yetkili servislerin dışındaki alan düzenlenmemiş bir alan. Kayıt dışı parçalarla, tamamen onaysız işler yapabiliyorlar. Bunun önüne kimse geçemiyor. Önüne geçmek için ilave denetim lazım.

YETKİN SERVİSLER GÖREV ALMALI

Onaysız tadilata karşı daha yüksek cezalar gelmesi lazım. Avrupa Birliği mevzuatı gereği hızlı, çabuk ve ucuz olması gereken mevcut araç muayenesinin dışında ilave bir muayene var. SP muayenesi. Normal periyodik araç muayenesinin dışında otobüsler 3 kez daha muayene ediliyor. Bunun panzehri ağır taşıtlar için ayrı bir muayene daha gelmesi. Bu organizasyonlar içinde de yetkin servisler görev almalı.”





NE OLMUŞTU?

İzmir Buca’da bir araya gelen kadınlar, 14 Mayıs Anneler Günü’nü kutlamak için Marmaris’e günübirlik bir gezi düzenledi. Kiralanan midibüsün şoförü Armağan Sertbaş, eşi Duygu Sertbaş ve 10 aylık kızı Nehir Sertbaş’ı da yanına aldı. Armağan Sertbaş saat 12.30 sıralarında Sakar Geçidi’nden inerken midibüsün kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçtikten sonra beton bariyerleri aşan midibüs 30 metre alttaki yola uçtu. Kazada şoför de dahil 24 kişi hayatını kaybetti. 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.