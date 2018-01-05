Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n yeÄŸenini Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n adamlarÄ± mÄ± vurdu?

KadÄ±kÃ¶yÂ Suadiye'de Adem Ã‡akÄ±cÄ±, geÃ§tiÄŸimiz hafta bir otelin restoran bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde otururken, yanÄ±na yaklaÅŸan bir kiÅŸi peÅŸ peÅŸe ateÅŸ etti. Adem Ã‡akÄ±cÄ±, karÄ±n boÅŸluÄŸuna, koluna ve bacaklarÄ±na isabet eden beÅŸ kurÅŸunla aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Ã‡akÄ±cÄ±, yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.

Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Adem Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n iliÅŸkileri incelemeye alÄ±ndÄ±. Adem Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n "Amcam" dediÄŸi, Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n bir kaÃ§ kuÅŸak uzaktan akrabasÄ± olduÄŸu belirlendi. Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n 2007'de Ä°zmir merkezli "Veliaht" adÄ± verilen operasyonda 14 adamÄ±yla yakalandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Â

Ä°KÄ° Ã‡AKICI ARASINDA SORUN VARMIÅž

Ekipler, Adem Ã‡akÄ±cÄ±'ylaÂ ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yaparken, gÃ¼venlik kameralarÄ±ndan da Â saldÄ±rgan belirlendi. SaldÄ±rganÄ±n Ahmet HakkÄ± B. olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Olayla ilgili iki ÅŸÃ¼pheliyi daha tespit eden polis ekipleri, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Pendik'teki bir adrese operasyon dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±yla ilgili Ahmet HakkÄ± B., Feramuz Ã‡. ve OÄŸuzhan O. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Adreste yapÄ±lan aramada bir de tabanca ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler Vatan Caddesi'ndeki Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

ÅžÃ¼pheliler, sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Yakalanan Ã¼Ã§ ÅŸÃ¼phelinin Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'nÄ±n adamlarÄ± olduklarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. ÅžÃ¼phelilerden Ahmet HakkÄ± B.'nin adliyeye giderken "Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lmaz" demesi dikkat Ã§ekti.