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    Çakıcı'nın vurulmasıyla ilgili flaş gelişme

    Çağatay KENARLI (DHA)
    03.01.2018 - 16:41 | Son Güncelleme:

    Cezaevinde bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ının yeğeni Adem Çakıcı'nın, bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

    Kadıköy'de bulunan bir otelin restoranında 29 Aralık'ta Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, yan masadan kalkıp yanlarına gelen iki kişiden biri tarafından ateş açılması sonucu 5 kurşun isabet ederek ağır yaralanmıştı. Adem Çakıcı'nın Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavi devam ettiği öğrenildi.  Saldırının ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma kapsamında 3 şüpheliye ulaştı. Polis ekipleri 31 Ocak'ta düzenlediği operasyonda belirlediği 3 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. 

    Etiketler: Silahlı saldırı , Gözaltı
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