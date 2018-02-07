'Çakıcı'nın adamıyım' diyerek gasp yapan suç makinesine büyük operasyon

Şanlıurfalı olan ancak kendisini suç örgütü elebaşlarının adamıymış gibi tanıtıp Osmaniye’deki varlıklı kişi ve aileleri gasp eden İbrahim Halil A., 'mala zarar verme, tehdit, basit yaralama, nitelikli yağma, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, suç örgütlerini kullanarak tehdit etme, suç örgütü kurup yönetme' gibi 20 ayrı suçtan yargılandığı davalarda 47 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

İbrahim Halil A.'nın cezası Yargıtay tarafından onanınca aranması çıktı. Kaçıp izini kaybettiren İbrahim Halil A.'nın yakalanması için 81 ilin emniyetine bilgi verildi.



POLİS İKİ AY PUSU KURUP BEKLEDİ



İbrahim Halil A.'nın bir süredir Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer mahallesindeki bir apartmanda yaşayan sevgilisinin evine gelip gittiği tespit edildi. Bilgi üzerine harekete geçen Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bölgede tam iki ay pusu kurdu.

İbrahim Halil A.'nın önceki gün sevgilisinin evine geldiğini gören polis, apartmanın girişinde üç saat boyunca bekledi. Binadan çıkıp otomobiline yöneldiği sırada ekipleri fark eden İbrahim Halil A. hızla koşup kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamanın ardından yakalanan İbrahim Halil A., polise, "Beni nasıl buldunuz?" diyerek, şaşkınlığını dile getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adliyesi'ne sevk edilen İbrahim Halil A., tutuklandı.