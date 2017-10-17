'Çakal Carlos' büstü davalık oldu

İzmirli şair, yazar ve heykeltıraş Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, yaptığı eylemlerle 1980’li yıllarda dünyaya adını duyuran ve hayatı filmlere, kitaplara konu olan "Çakal Carlos" lakaplı Ilich Ramirez Sanche’in büstünü yaptı. Işıkhan, 2014 yılının Haziran ayında Venezuela Devrim Müzesi’nde sergilenmek üzere yaptığı Çakal Carlos heykelini PTT Kargoya teslim etti. İddiaya göre 3 yıl gibi uzun bir süre geçmesine rağmen kargo şirketi 16 kilogram ağırlığında olan büstü Venezuela’da ilgili yere ulaştıramadı. Uzun bir süre kargo kurumu ile resmi yazışmalar yaparak heykelinin geri gelmesini bekleyen Işıkhan, hiçbir sonuç alamayınca konuyu yargıya taşıdı.

İzmir 3. Tüketici Mahkemesinde bugün yapılan duruşmaya heykeltıraş Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, avukatı Fatma Seval Karabay ve kargo şirketinin avukatı Hatice Akkaş katıldı. Hakim, Venezuela Posta İdaresinden gelen evrakların çevirisinin yapıldıktan sonra incelenmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heykelin bulunarak kendisine iade edilmesini istediğini, aksi halde maddi ve manevi tazminat talep etiğini söyleyen Işıkhan, “Carlos heykeli görünce bana mektup yazarak teşekkür etti. Ayrıca dünyanın sıra dışı liderlerinden ve dönemin Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de Çakal Carlos büstünün Devrim Müzesi’nde sergilenmesini istedi. Bunun üzerine gerekli yazışmaları yaptıktan sonra 2014 yılının Haziran ayında ben PTT Kargo ile büstü şu an Hugo Chavez’in de mezarının bulunduğu Venezuela Devrim Müzesi’ne gönderdim. Aradan geçen uzunca bir süreden sonra serginin müzeye ulaşmadığını öğrendim. Kargo şirketiyle görüşmelerimden sonuç alamayınca da dava açtım” dedi.