Çağrı merkezinde 400 kişiye istihdam

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, İstanbul, Malatya, Şanlıurfa, Bayburt, Rize ve Van’da merkezlerinin bulunduğunu söyledi.

En büyük merkezlerinin Malatya’da olduğunu ve burada 2 bin 300 kişinin istihdam edildiğini belirten Aydın, “Ülkemizin çeşitli illerinde istihdam sağlıyoruz. Elimizden geldiğince Anadolu’daki yatırımlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun için Van’ı seçtik” dedi.

Malatya ve Şanlıurfa merkezlerini açtıktan sonra yatırım için Türkiye’nin çeşitli illerini gezdiklerini ve Van Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım yapmaya karar verdiklerini anlatan Aydın, “Şu anda yaklaşık 400 kişiyi istihdam ettik. Hedefimiz 2018 yılı sonunda bine yakın istihdam sağlamak. İlerleyen süreçte Van’ı da Malatya gibi 2 bin istihdamın olduğu bir kampus haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalar çok önemli. Önümüzdeki dönemde faaliyetlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.