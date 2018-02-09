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    Çağrı merkezi ile 81 şehre sahte ilaç servisi: Önce tahrik sonra satış

    FEVZİ KIZILKOYUN
    09.02.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    Yasadışı yollardan yurt dışından getirilen ve çoğu sahte, cinsel gücü artırıcı ve zayıflatıcı hapları satan çağrı merkezine operasyon yapıldı. Kadınların, telefonla ulaştıkları kişileri önce cinsel içerikli konuşmalar yaparak tahrik ettikleri, ardından da satış yaptıkları belirlendi.

    Çağrı merkezi ile 81 şehre sahte ilaç servisi: Önce tahrik sonra satışAnkara Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Türkiye’ye yasadışı yollardan sokulan ve çoğu sahte, cinsel gücü artırıcı hap, sprey ve zayıflatma ilaçların piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bu ilaçların Kızılay semtinde bir apartman dairesinde kurulan çağrı merkezi (call center) üzerinden satıldığı ortaya çıkarıldı.

    GÜNLÜK 50 BİN LİRALIK CİRO

    Çağrı merkezine yapılan baskında müşterilerle telefon üzerinden bağlantı kuran 52 kadın ile bu merkezi kuran, ilaçları yurt dışından yasadışı yollardan getiren 9 erkek gözaltına alındı. Çağrı merkezinde yapılan aramalarda 200 bin hap, sprey ve benzeri ilaç ele geçirildi.

    Çağrı merkezi ile 81 şehre sahte ilaç servisi: Önce tahrik sonra satış

    Burada çalışan kadınların maaş artı satışlardan prim aldığı, kadınların günlük yaptıkları satışlarında el yazısıyla not aldıkları çizelge de bulundu.

    Çağrı merkezi ile 81 şehre sahte ilaç servisi: Önce tahrik sonra satış

    Çağrı merkezi üzerinden yapılan satışlarda günde 50 bin liralık ciro yapıldığı da ortaya çıktı.

    Çağrı merkezi ile 81 şehre sahte ilaç servisi: Önce tahrik sonra satış

    Etiketler: gazetehaberleri , Çağrı merkezi , ilaç , son dakika
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