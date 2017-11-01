Çağlar Göğüş: Kalıcı ve başarılı olan şirketler, markasına yatırım yapanlardır

Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda hazırlanan “Ofis Dışında” programının yedinci bölümü bugün Hürriyet TV'de yayınlandı. BinYaprak, Olmadık Projeler ve ve PwC Türkiye’nin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli ismi, Hürriyet TV izleyicileriyle buluşturan programın bugünkü konuğu Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş oldu.

Çekimleri Ersa Mobilya’nın Altunizade’deki showroom binasında gerçekleştirilen, sunuculuğunu PwC Program Koordinatörü Duygu Merzifonluoğlu’nun yaptığı “Ofis Dışında” programının yedinci bölümünde dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'ye yansımalarını değerlendiren Göğüş; 'Türkiye için de dünya için de yoğun bir dönem. Çok siyasi hareketin olduğu dönemler. Ekonomiye ve bizim sektörümüze de yansıması çok fazla oluyor. Şu aslında çok öne çıkıyor. Tüketici beklentilerinde çok ciddi beklentiler olduğunu görüyoruz. Bu da bizim gördüğümüz kadarıyla marka olmanın önemini tekrar hatırlatıyor. Zaman zaman Türkiye'de kısa dönemli projelere girerken aslında uzun dönemde marka olmanın önemini bazen yeteri kadar öne çıkarmadığımız oluyor. Gelişmeler de gösteriyor ki krizler geliyor, geçiyor günlük hareketler ama kalıcı olan başarılı olan şirketlerin genelde markasına yatırım yapan şirketler

olduğunu görüyoruz. Bu ortamda da aslında markasına, ürününe yatırım yapmış firmaların ciddi anlamda mesafe kaydettiğini görüyoruz. Hürriyet olarak buna inanıyoruz. Son 1,5-2 senedir hem markamıza,hem ürünlerimize, hem hizmetlerimize çok ciddi anlamda yatırım yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak bizim perspektifimizden dünya bu şekilde görünüyor.' dedi.

"OKUYUCU İÇİN KALİTELİ İÇERİK, REKLAM VERENLER İÇİN GÜVENİLİR OLMAK ÖNEMLİ"

Dijitalleşmeyle ilgili önemli açıklamalar yapan Göğüş; 'Dijitalleşmeye girmeden önce bütün bu gelişmeler... Ne gelişme oluyor... Son 8-10 yılda sosyal medya çok hızlı büyüdü. Çok ciddi bir zenginlik var. Ancak içerik anlamında çok ciddi bir güven sorunu var. Yakın zamanda karşılaştığımız yanlış haber, eksik haber bunlar aslında toplumsal sorunlara yol açmaya kadar gidebiliyor. Bu güvenilir içerik

sağlayıcıların önemini ortaya koyduğunu düşünüyoruz. Kaliteli ve güvenilir içerik konusunda okurlarımızın bize gösterdiği ilgiden de anlıyoruz. Gazete ya da internetten ziyade kaliteli içerik olarak bakıyoruz. Türkiye'de hala gazete kanalı ciddi bir alım gücü olan kitleye sağlanıyor. İnternet ağları hala yavaşlatıcı etken olabiliyor. Gazete mi internet mi dersek 50 milyon civarında erişimi olan yayın kuruluşundan bahsediyoruz. Tekrar vurguluyorum. Okuyucu için kaliteli içerik, reklam verenler için güvenilir olmak önemli. Diğer

kanalların önemi yok demiyorum. Geleceğe dönük mutluyuz ve umutluyuz.' ifadesinde bulundu.

"OKURUN OLDUĞU YERE GİTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Göğüş sözlerine şu şekilde devam etti; 'İnternette tüketicinin daha fazla ve seri haber görmek istediğini görüyoruz. Klasik anlamda son dakika haberleri dışında ilgi alanlarına dokunsun istiyor. Güvenilir bir kaynak aradıklarını görüyoruz. Gazetede ise daha fazla analiz, yorum istediklerini görüyoruz. İnternet kısmında dikeylere önem verdik. Yakın zamanda spor alanında Spor Arena'nın lansmanını yaptık. Belli başlı 4-5 sporda bilgi, analiz tüm bilgileri vermeye çalışıyoruz. Para piyasalarında BigPara var. Genç kadınlar için Mahmure, daha orta yaş için Hürriyet Aile diyoruz. Kendi yazarlarımız değil, bloger arkadaşlarımızla da çok yakın çalışıyoruz. Mesela Seyahat gazeteden daha geniş. İkinci konu mobile çok fazla yönelme var. Bunu fırsat diye kabul ediyoruz. Eskiden haberi sabah gazeteden okurdunuz, sonra belli aralıklarda masaüstünden bakardınız. Tuvaletten önce herkes öyle uyanıyor. Biz okurla uyku harici

her an hastalığı olalım istiyoruz. Dizi seyrederken, dizinin karakterlerini burada baksın bulsun istiyoruz. Mobil bize bir fırsat. Birçok okurumuz var. Günde 100-120 defa bağlanan okurlarımız var. Biz Facebook'a yönelik içerik de oluşturmaya başlıyoruz. Okurun olduğu yere gitmeye çalışıyoruz.'

"2030 DEDİĞİMİZDE BÜYÜK BİR İÇERİK TÜKETİMİ GÖRÜYORUZ"

2030 öngörülerinden bahseden Göğüş internet okur kitlesinin genişlediğini belirtirken, jenerasyonun değişimine vurgu yaptı. Göğüş; ' Hürriyet'in aylık 200 milyon civarında ziyareti var, 50-55 milyon tekil ziyaretçisi var. Haritalarımız var hiç beklemediğiniz datalar çıkıyor. Çok enteresan farkları görebiliyoruz. Data çok ciddi bir girdi olarak girmeye başladı. Bir yazarı okuyan kişinin alttaki önerilen yazarları kişi bazında değişiyor. Farklı farklı şeyler görünüyor. Kaynaklarımız da bir yere kadar. 2030 dediğimizde büyük bir içerik tüketimi görüyoruz. Türkiye'de az okunuyor söylentilerin doğru olduğunu düşünmüyorum. 2030'da hayal ettiğimizin ötesine çıkacağını öngörüyoruz. Çok fazla miktarda görselliğin öne çıkacağını öngörüyoruz.' dedi.

ÖĞRENCİLERE VE GİRİŞİMCİLERE ÖNERİ

Göğüş sözlerini bitirirken öğrencilere ve girişimcilere de önemli önerilerde bulundu. Göğüş; 'Medyaya girmek isteyen öğrenci için medyanın birden çok disiplinine dokunmasını tavsiye ediyorum. O esnekliğe sahip olması gerekiyor. Gazeteye sadece ekonomi yazıları yazarım derseniz kendinizi çok daraltıyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için iletişim becerileriniz güçlü olmalı, dijital pazarlamayı bilmelisiniz, sosyal medyayı iyi kullanmalısınız gibi birçok şey var. Girişimciler her şeyden önce çok kıymetli. Genç nesilde de kendi projelerini yapmaya eğilim var. Konudan çok doğru zamanda doğru miktarda ısrar etmek gerektiğini düşünüyorum.' şeklinde belirtti.

Bilişimden medyaya, sağlıktan gayrimenkule geniş bir sektör yelpazesinde iş dünyasının bugünü ve geleceğinin; teknolojik yenilikler, çalışma mekanlarının değişimi ve iletişim gibi çok kapsamlı konular üzerinden ele alındığı “Ofis Dışında” programı, sektöründe 60 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda, her Çarşamba saat 10.00'da Hürriyet TV’de.