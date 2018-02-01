Çağlar Çorumlu kimdir, kaç yaşında?

Dizi ve sinema projeleriyle adından söz ettirmeye başlayan Çağlar Çorumlu, 4 Aralık 1977'de Amasya’nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu,, 1994 yılında, Merzifon Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Eskişehir’deki üniversitelerden biri olan Anadolu Üniversitesi "Turizm ve Otel İşletmeciliği" bölümünde tamamladı. Üniversitenin tiyatro kulübünde aktif bir şekilde yer alan Çağlar Çorumlu,lisans eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bir yıl "MSM ACTOR STUDIO"da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı.



Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterini canlandırdı. "Kabare Taksim"den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. 2007 yılında İstanbul Efendisiadlı oyunu ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na dahil oldu, 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS'u kurdu.



Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol alan Çağlar Çorumlu, Çağan Irmak'ın 2010 yılı yapımı Prensesin Uykusu adlı filmindeki Aziz karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Ali Sunal’ın yönettiği komedi programı Güldür Güldür’deki tiplemeleriyle adından söz ettiren Çağlar Çorumlu, Cem Yılmaz’ın 2017 yapımı Arif V 216’daki ‘Zeki Müren’ rolüyle büyük beğeni kazandı.