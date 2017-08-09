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    Çağla'dan kötü haber... Ablaya yürek burkan son mesaj

    DHA
    09 Ağustos 2017 - 19:32Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 19:52

    DENİZLİ’nin Bekilli İlçesi’nde oturan ve donör bekleyen lösemi hastası 20 yaşındaki Çağla Şirin, fenalaşınca kaldırıldığı Bekilli Sağlık Ocağı’nda öldü.

    Bekilli’de oturan 3 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden Çağla Şirin, dün rahatsızlanınca Bekilli Sağlık Ocağı’na kaldırıldı. Uzun süreden bu yana ilik nakli için uygun donör bekleyen Şirin, sağlık ocağında müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şirin’in ailesi ve arkadaşları, genç kızın ölüm haberiyle birlikte yasa boğuldu.

    ABLAYA SON MESAJ

    Ölen Çağla Şirin’in küçük kardeşi ise sosyal paylaşım sitesinden ablasının fotoğrafını paylaşarak, "Ablacığım ben sana doyamamıştım ki daha. Hani bırakmayacaktık ya birbirimizi. Yakışmadı bu ablam, olmadı. Nurlar içinde yat canım ablam" yazdı.

    Çağladan kötü haber... Ablaya yürek burkan son mesaj

    Şirin’in cenazesi, Çarşı Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Bekilli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Etiketler: çağla , lösemi , Çağla Şirin
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