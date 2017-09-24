'Çağla yokken ben vardım'

Ece Erken 'Alişan ile program yapacağınız doğru mu?' sorusuna şu cevabı verdi: 'Alişan ile yıllardır ya aşk ya da iş haberlerimiz çıkar. Herhâlde bu kez işimiz tutacak. Çok teklif var. Nasıl olacak bilmiyoruz ama haftada bir gün program istiyoruz. 'Tele Pazar' gibi bir şey olabilir mesela.'

Mazimiz eski

Ece Erken 'Alişan'ın program partneri Çağla Şıkel buna bozulmasın?' sorusuna 'Onlar yıllardır ikili, biz ise çok eski arkadaşız. Her gün görüştükleri için samimi olabilirler. Ama bizim mazimiz daha eski, 20 yıl' cevabını verdi.